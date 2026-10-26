Carlos Álvarez se salvó de una tarjeta roja y ahora han filtrado videos en donde el jugador de las Águilas tal vez sí merecía la expulsión.

Este domingo el conjunto de Pachuca venció al Club América en el Estadio Azteca, pero pese a la derrota, la afición rival señaló una supuesta tarjeta roja para Carlos Álvarez, por lo que el futbolista de las Águilas tendría que perderse el partido de este miércoles. Sin embargo, el silbante no señaló la expulsión y se mantuvo con 11 jugadores en el campo.

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La explicación del árbitro fue que el jugador azulcrema no estaba en una discusión previa con el futbolista de Pachuca, que sería la razón por la cual sí merecería el castigo según el reglamento IFAB. Pero en las últimas horas han salido otras tomas diferentes a las del VAR donde se ve cómo sí se da una confrontación.

¿Por qué merecía la tarjeta roja?

En el metraje que comparte el periodista Juan Guzmán Gasso, se puede ver que Sergio Barreto está hablando con él y como que lo abraza para decirle que se calme, el jugador de las Águilas intenta quitárselo de encima y aún así el futbolista de los Tuzos insiste, es ahí que ya se enoja Álvarez y comienza a confrontarlo.

Después de ello, se tapa la boca y es ahí donde el rival se da cuenta que entraría en la Ley Prestianni e inmediatamente va para acusarlo con el silbante. Pero en el análisis, el árbitro no ve esa toma en el videoarbitraje, por lo que detalla que Carlos no está cometiendo una infracción porque no hubo una discusión previa cuando sí la hubo.

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Pachuca también debió sancionarse

De esta manera, conforme a lo establecido en el arbitraje el jugador azulcrema tuvo que ser expulsado, pero también el futbolista de Pachuca mereció la tarjeta amarilla por la provocación. Al final se tomó la decisión de que ninguno de los elementos fuera sancionado, aunque eso pudo cambiar el rumbo del encuentro para los Tuzos.

En síntesis