Dónde ver EN VIVO Palmeiras vs. Remo por el Brasileirao 2026: canales de TV y streaming online

El Verdao recibe a Remo por la jornada 34 del Brasileirao 2026. Con objetivos diferentes en la recta final del campeonato, ambos equipos buscarán una victoria. Conoce el horario y los canales para ver el partido en vivo.

Palmeiras y Remo se enfrentan este jueves 5 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 34 del Brasileirao 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Allianz Parque de São Paulo y comienza a partir de las 16:30 hs (tiempo del Centro de México).

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El conjunto local busca afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones y sumar de a tres ante su gente en la recta decisiva del torneo, mientras que el club de Pará visita la capital paulista con el objetivo de dar la campanada y conseguir puntos vitales para su permanencia en la máxima categoría.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Palmeiras y Remo de este jueves 5 de noviembre por el Brasileirao se puede seguir en vivo a través de las siguientes opciones de televisión y plataformas de streaming:

México: Fanatiz (plan de streaming internacional)

Fanatiz (plan de streaming internacional) Centroamérica: Fanatiz

Fanatiz Sudamérica: Fanatiz y Premiere

Fanatiz y Premiere Brasil: Premiere, SporTV y TV Globo

Premiere, SporTV y TV Globo Estados Unidos: Premiere y Fanatiz USA

Premiere y Fanatiz USA España: Fanatiz Internacional

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Palmeiras llega decidido a imponer condiciones en su cancha, apoyado en el funcionamiento colectivo que lo mantiene como uno de los candidatos firmes del fútbol brasileño. El ‘Verdão’ intentará asumir el protagonismo desde el silbatazo inicial, adueñarse del mediocampo y lastimar con transiciones ofensivas contundentes para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, el Remo afronta una de las salidas más complejas del calendario. La escuadra azulina apostará por un bloque defensivo ordenado y solidario para cerrar espacios, intentando aprovechar la pelota parada y contragolpes veloces para incomodar la última línea del rival y llevarse un resultado positivo de San Pablo.

En sintesis

Palmeiras y Remo se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la Jornada 34.

este jueves 5 de noviembre por la Jornada 34. El Allianz Parque de São Paulo albergará el partido a las 16:30 horas de México.

albergará el partido a las 16:30 horas de México. Fanatiz, Premiere, SporTV y TV Globo transmitirán el encuentro en vivo en diferentes regiones.