Así como muchos argentinos no han sabido estar a la altura en su paso por la Liga MX, otros no sólo han estado a la altura sino que absorbieron un fuerte sentido de pertenencia por México. A quienes lo respetan y trabajan duramente para ayudarlo a crecer, el país tricolor les devuelve el mismo trato y puede generarse una convivencia sana entre ambos.

Uno de ellos ha sido sin dudas Neri Cardozo, recordado mediocampista con extenso paso por los ‘Rayados’ de Monterrey, y también por Querétaro, Jaguares de Chiapas y Venados FC. El ex futbolista ha generado tanto arraigo con la nación, que luego de su retiro se quedó a habitar y a construir su vida en el país, con varias chambas y una familia conformada.

Actualmente, juega en forma amateur para el Deportivo Samahil de la Liga Estatal de Primera Fuerza, en Yucatán, y además, tiene un par de ingresos adicionales: primero, por haber abierto una clínica de medicina deportiva, y luego, por haber creado una academia de futbol a su nombre para la captación y el desarrollo de nuevos talentos que puedan ser promocionados a futuro a clubes más grandes.

Neri Cardozo en sus tiempos como rayado [Foto: getty]

Neri Cardozo eligió entre la Liga MX y la Liga Argentina:

A diferencia de la mayoría de los jugadores y ex jugadores que han tenido un paso por el futbol mexicano, el futbolista con más de 400 partidos disputados en suelo tricolor, se distanció de sus colegas y escogió a la Liga Argentina como la más destacada entre las dos. Ante semejante postura, el protagonista dio sus motivos de por qué deja de lado a la Liga MX.

“Para mi gusto, la Liga Argentina es mejor que la de México. La Liga MX se ha estancado, una porque no hay descenso, no hay ascenso-descenso, hay cuatro o cinco equipos que quedan siempre últimos, pagan una multa y ya, y después tenés cuatro o cinco equipos millonarios que pueden comprar a cualquier jugador de Europa, y no hay más nada”, explicó Neri Cardozo, en una entrevistada brindada a su periodista compatriota Rodrigo Rea.

ver también Esteban Andrada, ex Rayados, debutó en Zaragoza y recibió el elogio de su DT: “Nos da jerarquía”

El ex volante de Monterrey enfatizó en la decisión mantener siempre a los mismos equipos, y las consecuencias de esa medida política. “No permite dejar crecer a los jugadores de abajo, que se muestren porque hay muchos jugadores de segunda o tercera división que juegan bien, pero si no hay ascensos ni descensos, a esos jugadores de segunda o tercera no los van a ver“, ratificó el argentino de 39 años nacido en Godoy Cruz, Mendoza.

Por último, más allá de su comparación entre un campeonato y otro, Neri Cardozo le puso paños fríos a la ‘enemistad futbolística’ entre Argentina y México. “La rivalidad es porque en los últimos partidos le ganamos a la Selección Mexicana, pero nada más; hay muchos niños de acá mexicanos que tienen la camiseta de Messi, no solo la de Barcelona o Inter sino la de Argentina también, pero porque les gusta Messi”, expresó el surgido en Boca Juniors, que dio la nota desde su hogar en territorio mexicano.

