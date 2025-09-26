El balón comenzó a rodar en un nuevo fin de semana de Liga MX, y ya cayeron las primeras emociones en la segunda tanda de partidos de esta jornada doble. Se dio inicio a la 11° fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2025, con un viernes 26 de septiembre muy particular por la postergación de uno de los dos encuentros estipulados.

En el primer -y único- turno de la jornada futbolera de viernes, FC Juárez dio la sorpresa de la semana y venció por 2-0 al Club León en el Estadio Olímpico Benito Juárez: Oscar Estupiñán, a través de un penal sujeto a la polémica, y José Luis Rodríguez, convirtieron los tantos de los ‘Bravos’ para quedarse con los tres puntos ante ‘La Fiera’.

En esta oportunidad, si bien sí estaba programado en el calendario, no hubo segundo turno dado que se postergó el Puebla-Chivas: el encuentro entre ‘La Franja’ y el ‘Rebaño Sagrado’ no se disputó este viernes como debía hacerse y se pospuso para mañana sábado por la tarde, en el mismo recinto pero en mejores condiciones.

¿Quién es el líder del Apertura 2025 en la jornada 11?

Consumado el viernes deportivo, el dueño del primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX es Cruz Azul, que observa a todos desde arriba: la escuadra celeste es el único equipo invicto del campeonato, y con 24 puntos cosechados acumula siete victorias y tres empates. Toluca y Rayados son sus escoltas, ambos con 22 unidades.

La tabla de posiciones del Apertura 2025 tras el juego del viernes:

# Equipo Puntos Partidos jugados 1 Cruz Azul 24 10 2 Toluca 22 10 3 Monterrey 22 10 4 América 21 10 5 Tigres 19 10 6 FC Juárez 18 11 7 Tijuana 16 10 8 Pachuca 14 10 9 Pumas 13 10 10 León 12 11 11 Chivas 11 10 12 Atlético San Luis 10 10 13 Santos Laguna 10 10 14 Necaxa 9 10 15 Mazatlán 8 10 16 Querétaro 8 10 17 Atlas 7 10 18 Puebla 5 10

¿Qué partidos se jugarán este sábado en el Apertura 2025?

La agenda futbolera de este sábado 27 de septiembre contempla seis propuestas para que los fanáticos del futbol mexicano sigan atentamente:

