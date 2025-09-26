Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de FC Juárez ante León

Conoce cómo se encuentran en este momento las posiciones del Apertura, luego del... ¡único! juego de este viernes.

Por Martín Zajic

El León y James no levantan cabeza en el Apertura.
© Getty ImagesEl León y James no levantan cabeza en el Apertura.

El balón comenzó a rodar en un nuevo fin de semana de Liga MX, y ya cayeron las primeras emociones en la segunda tanda de partidos de esta jornada doble. Se dio inicio a la 11° fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2025, con un viernes 26 de septiembre muy particular por la postergación de uno de los dos encuentros estipulados.

En el primer -y único- turno de la jornada futbolera de viernes, FC Juárez dio la sorpresa de la semana y venció por 2-0 al Club León en el Estadio Olímpico Benito Juárez: Oscar Estupiñán, a través de un penal sujeto a la polémica, y José Luis Rodríguez, convirtieron los tantos de los ‘Bravos’ para quedarse con los tres puntos ante ‘La Fiera’.

En esta oportunidad, si bien sí estaba programado en el calendario, no hubo segundo turno dado que se postergó el Puebla-Chivas: el encuentro entre ‘La Franja’ y el ‘Rebaño Sagrado’ no se disputó este viernes como debía hacerse y se pospuso para mañana sábado por la tarde, en el mismo recinto pero en mejores condiciones.

Publicidad

¿Quién es el líder del Apertura 2025 en la jornada 11?

Consumado el viernes deportivo, el dueño del primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX es Cruz Azul, que observa a todos desde arriba: la escuadra celeste es el único equipo invicto del campeonato, y con 24 puntos cosechados acumula siete victorias y tres empates. Toluca y Rayados son sus escoltas, ambos con 22 unidades.

La tabla de posiciones del Apertura 2025 tras el juego del viernes:

#EquipoPuntosPartidos jugados
1Cruz Azul2410
2Toluca2210
3Monterrey2210
4América2110
5Tigres1910
6FC Juárez1811
7Tijuana1610
8Pachuca1410
9Pumas1310
10León1211
11Chivas1110
12Atlético San Luis1010
13Santos Laguna1010
14Necaxa910
15Mazatlán810
16Querétaro810
17Atlas710
18Puebla510

¿Qué partidos se jugarán este sábado en el Apertura 2025?

La agenda futbolera de este sábado 27 de septiembre contempla seis propuestas para que los fanáticos del futbol mexicano sigan atentamente:

Publicidad
  • Puebla vs. Chivas: desde las 17.00 horas, por Caliente TV, FOX, Tubi y Azteca 7.
  • Atlas vs. Necaxa: desde las 17.00 horas, por ViX Premium.
  • Pachuca vs. Atlético San Luis: desde las 17.00 horas, por Caliente TV y FOX.
  • Toluca vs. Mazatlán: desde las 19.00 horas, por Caliente TV y FOX.
  • Monterrey vs. Santos Laguna: desde las 19.00 horas, por Canal 5, TUDN y ViX Premium.
  • América vs. Pumas: desde las 21.00 horas, por Canal 5, TUDN y ViX Premium.
martín zajic
Martín Zajic
Lee también
¿Se va o se queda? Eduardo Berizzo responde sobre su futuro tras una nueva caída de León
Liga MX

¿Se va o se queda? Eduardo Berizzo responde sobre su futuro tras una nueva caída de León

¡Penal y escándalo! El fallo arbitral que rompió el partido entre Juárez y León
Liga MX

¡Penal y escándalo! El fallo arbitral que rompió el partido entre Juárez y León

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en FC Juárez vs. Pumas por el Apertura 2025?
Pumas de la UNAM

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en FC Juárez vs. Pumas por el Apertura 2025?

¿Por qué se retrasó Puebla vs. Chivas por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué se retrasó Puebla vs. Chivas por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo