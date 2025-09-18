El cierre del registro de transferencias se vio envuelto en esta ocasión en una novela con un ‘plot twist’ inesperado: Anthony Martial, que estaba en pláticas con Pumas, cerró con Rayados de un día para el otro en una negociación fugaz y silenciosa que dejó atónitos a todos. Finalmente, luego de varios días de silencio, apareció un testimonio importante sobre aquel par de sucesos.

Este jueves por la noche, Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva de los ‘Universitarios’, platicó por primera vez respecto a la frustrada llegada del francés a CU, y responsabilizó a Monterrey por el desenlace de las conversaciones entre las partes. El mandatario confesó que hasta se terminó enterando por las redes sociales que el ex Manchester iría a Rayados y no a Pumas.

El dirigente señaló que así como el equipo regio lo cerró en horas, Pumas llevaba mucho tiempo en la mesa por el fichaje. “Comenzamos con ese tema de Anthony desde hace semanas, entramos en negociaciones con su club, nos permitieron hablar con el AEK de Atenas, tuvimos un par de zooms, llamadas… mucho tiempo labrando una operación… y llegamos a un principio de acuerdo, fue una propuesta forma, por escrito”, explicó Saracho en una entrevista televisiva con David Faitelson para la señal de TUDN.

En este sentido, el hablador por la UNAM se sinceró sobre las formas en que descubrió la negativa de Martial y la decisión de su siguiente club. “Estábamos preparando todo y así como te enteraste tú, es un silencio incómodo, llegas a este punto donde tienes principio de acuerdo, vino este silencio y pum, vino el anuncio para Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo“, testificó el directivo de Pumas, asombrado por el final que tuvo la novela del delantero francés, tal como lo estuvo la afición en su momento.