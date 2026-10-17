¿Por qué no juegan Raphael Veiga y Ramón Juárez?

Esta es la razón por la que de última hora se notificó la baja de Ramón Juárez y Raphael Veiga.

Ya estaba confirmado que debido a la suspensión de Miguel Borja en el partido pasado, sería la primera baja del Club América para el partido de hoy ante León. Sin embargo, a Guillermo Almada se le complicaron las cosas, porque justo este sábado se confirmó que no podrá contar con Ramón Juárez ni con Raphael Veiga para este duelo.

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Esta información se da a conocer sólo unas horas antes de que comience el partido en León. El conjunto azulcrema requiere conseguir la victoria esta tarde noche para que la escuadra de Javier Gandolfi no pueda empatarlos en puntos, aún cuando las Águilas tienen un duelo pendiente, una derrota hoy podría desbancarlos del liderato.

¿Qué le pasó a Ramón Juárez y a Raphael Veiga?

En el caso de Ramón Juárez, se reveló que el zaguero no realizó el viaje para este enfrentamiento debido a que presentó molestias musculares. De esta manera, se espera que Almada acomode esa zona con Santiago Ramos y Santiago Bueno, ya que aunque entrenó en la semana, Cristian Borja también ha presentado molestias físicas y deben mantener esa zona fuerte.

Por otro lado, en el medio campo ofensivo, la ausencia del brasileño se debe a un golpe que recibió en el entrenamiento con el equipo, por lo que dentro de la plantilla se determinó que se le hicieran pruebas médicas y se quedó en la Ciudad de México, mientras sus compañeros realizaron el viaje y se espera que esté fuera entre una y dos semanas.

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En síntesis