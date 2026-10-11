Potro Gutiérrez en problemas por América

Hace unas semanas el conjunto de Cruz Azul Femenil dio a conocer de manera oficial que Raúl Gutiérrez sería el nuevo entrenador de la escuadra celeste. El entrenador ya dirigió sus primeros partidos con el conjunto cementero y esta semana se suspendió la liga debido al parón por Fecha FIFA, por lo que no tuvo juego.

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Lo que llamó la atención es que reapareció este sábado en el festejo del aniversario 110 del Club América. El “Potro” fue una de las leyendas que apareció para este homenaje y muchos cuestionaron que estuviera en el equipo rival, cuando claramente tiene un contrato con La Máquina y sigue siendo el director técnico vigente.

Las opiniones fueron divididas, ya que muchos opinaban que fue parte de la plantilla de las Águilas, pero el problema es que ahora representa otros colores con un equipo que últimamente ha sido el rival a vencer. Sin olvidar que, aunque no bajo sus riendas, en el inicio del torneo Cruz Azul perdió 10-0 ante las azulcremas.

¿Por qué tendría una sanción en Cruz Azul Femenil?

De acuerdo con la información de El Francotirador en Récord, el problema no era la invitación con el equipo rival, sino que no se tomó la molestia de avisar en la institución celeste que estaría contemplado para el homenaje de América. La misma fuente revela que “en La Noria echan lumbre”, por lo que hay una gran molestia.

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Además, el cuadro de Coapa publicó en su página la fotografía donde aparece con los colores del América. Aunque no se ha confirmado, si se toma en cuenta la información anterior se esperaría que el estratega tenga una sanción económica o si se considera más grave, desde la directiva tomen cartas en el asunto para darle salida.

En síntesis