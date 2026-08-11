Exhiben crisis y nepotismo en Cruz Azul Femenil tras goleada ante América

Cruz Azul era uno de los conjuntos de la Liga Femenil que estaba en un proceso de crecimiento entre los equipos grandes de la competencia. El equipo ya había logrado llegar a Semifinales en el torneo y avanzó en tener un estadio propio para disputar sus encuentros, aunque todo se derrumbó con una goleada ante el Club América.

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Jugadoras del equipo celeste salieron a dar la cara en redes sociales, pidiendo disculpas por lo ocurrido con el 10-0, sin embargo, por parte de los directivos del conjunto, nadie demostró el carácter para enfrentar esto ante los medios, sobre todo por lo que se estaría filtrando días después en torno a los malos manejos en el cuadro.

¿Qué está pasando con Cruz Azul Femnil?

De acuerdo con la información que revela este martes El Francotirador de Récord, el principal problema, que justo se mencionó después del encuentro, es que la directora deportiva, María Fernanda Pons, quien llegaba para hacer historia como la primera en la plantilla ha fomentado la crisis y el nepotismo dentro del cuadro de La Máquina.

Los reportes de esta fuente, mencionan en primera instancia que Pons no se encontraba en el juego, ni en el país cuando se disputó este encuentro. Jugadoras que fueron clave en el equipo como Aerial Chavarín y Leighanne Robe habían sido sondeadas y no se trabajó para retenerlas, por lo que salieron de la institución sin que hubiera reemplazos certeros.

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¿Nepotismo en la plantilla celeste?

También menciona que fue ella quien pidió las llegadas de Brenda Cerén, Belén Cruz, Tanna Sánchez, Joselyn Solís, Heidi Ruth y Ofelia Solís, se las concedieron sin demostrar que eran lo necesario para el equipo.

Pero a eso le agregan que mantuvo “amigos” como: Israel Del Real (DT), Lupita Worbis (auxiliar), Juan de Dios Ibarra (entrenador de porteros), Carlos Martínez y Arturo Naranjo (preparadores físicos), Manuel Hernández (médico), Javier Rivero (fisioterapeuta) y Manuel González (inteligencia deportiva).

Esto último es acusado como nepotismo, ya que el médico Manuel Hernández no habría podido actuar de la mejor manera ante la lesión de Liz Ángeles que se dio en el partido, debido a que no tenía suturas, por lo que inmediatamente tuvo que ser atendida en el hospital por una herida arriba de la ceja. Hasta el momento esto destapa una crisis que pone en duda muchas cosas en el equipo.

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En síntesis