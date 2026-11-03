Potro Gutiérrez habla de su despido de Cruz Azul Femenil

Después de unas semanas de que fue despido del conjunto de Cruz Azul Femenil, Raúl Gutiérrez tuvo una entrevista exclusiva con Claro Sports donde habló por primera vez de lo sucedido, después de que se rompiera la relación por asistir a un homenaje con el Club América.

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Debido a los 110 años del conjunto azulcrema, el “Potro” fue uno de los homenajeados y se puso la playera del equipo, aún cuando estaba en funciones como DT de la escuadra celeste. Ante ello se habría tomado la decisión de dejarlo fuera de la plantilla pese a que tenía pocos partidos de estar en el banquillo de La Máquina.

Las palabras del Potro tras su despido de Cruz Azul Femenil

El entrenador mencionó que hubo varias versiones al respecto y fue eso lo que causó tanta polémica, por lo que la directora deportiva, María Fernanda Pons, habría terminado la relación laboral con él. Sin embargo, él menciona que sólo había sido una invitación para recibir esa condecoración con el equipo en el Estadio Azteca.

“Mi madre siempre decía: ‘No hagas cosas buenas que parezcan malas’, yo lo veo ya desde ese punto de vista. Creo que la situación se salió de control en todos sentidos porque al final yo fui a un reconocimiento como jugador y después hubo demasiadas versiones dudando de mis profesionalismo y cosas que no tenían nada qué ver. Me quedo con la experiencia porque creo que es un rubro donde hay que conocer la estructura y el nivel que tiene el futbol femenil en México”. Raúl “Potro” Gutiérrez

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Con esto el Potro reconoció su error y es que Récord dio a conocer en ese momento que el enojo de Cruz Azul estaba en que no los consideró y fue sin obtener el permiso de la institución. Sin embargo, deja como moraleja que haya más apoyo al futbol femenino en todos los ámbitos, donde seguramente espera volver a retomar un camino.

En síntesis