Las 'Garzas' sufrirán la ausencia de su principal artillero para este primer cruce contra los mexicanos. ¿Qué le pasó?

El Inter Miami, finalista y subcampeón de la última edición, empezará este miércoles el sendero de la revancha, cuando se estrene oficialmente en la Leagues Cup 2026. Las ‘Garzas’ tendrán el beneficio de poder iniciar la campaña como locales y lo harán ante Atlético de San Luis, el primero de sus rivales mexicanos.

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En pos de conseguir su primer triunfo en este certamen continental, el cuadro estadounidense que jugará en su cancha tendrá una baja muy sensible: la de Luis Suárez. El artillero uruguayo no solo no será de la partida esta tarde, sino que tampoco aparecerá en el banco de suplentes como alternativa para el complemento.

Ante los interrogantes de los fanáticos por la falta del atacante charrúa, lo cierto es que el ‘9’ se encuentra suspendido tras ver la tarjeta roja en el último partido de Leagues Cup. Luis Suárez fue expulsado en la final de la edición pasada ante Seattle Sounders, y aquel castigo impuesto lo trae a este torneo y no jugará ante Atlético San Luis.

En este sentido, vale aclarar que la sanción no es sólo por este encuentro, sino que recibió una penalidad ejemplar que le costará su participación a lo largo del certamen. Luis Suárez recibió una multa de ¡seis encuentros! de parte de la organización de la competencia, que debe cumplir en este mismo torneo con el Inter Miami.

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Ese durísimo castigo para Luis Suárez se produjo a raíz de una profunda evaluación de los acontecimientos que tuvieron lugar al terminar la final de la Leagues Cup anterior. El delantero escupió a un integrante del staff de Seattle en los altercados que sucedieron luego de la derrota tres por cero de Inter Miami en esa definición.

El momento del escupitajo de Suárez [Foto: Getty]

Así, el panorama del equipo de Ángel Guillermo Hoyos para recibir a Atlético de San Luis se ha complicado. Si bien tendrá a Lionel Messi, el sustituto de Suárez, Germán Berterame, está en duda luego de un traumatismo sufrido recientemente en la cabeza. El cuerpo técnico deberá mover piezas y rearmar la alineación de hoy.

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La salida del equipo de Luis Suárez arriba en el momento menos oportuno de la temporada: es que el ‘killer’ de Inter Miami estaba transitando un presente excepcional. El charrúa llegaba con 7 goles y 1 asistencia en sus últimos 4 partidos, y ahora no podrá trasladar esa actualidad brillante a la Leagues Cup contra San Luis.