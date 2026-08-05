Antonio Mohamed no cuenta con su 'killer' para la apertura de su participación en el torneo. El motivo.

Antonio Mohamed encabezará la ilusión de la afición en una nueva competición que aspirarán a ganar: buscará que la Leagues Cup 2026 sea su sexto título en el Toluca. Tras perder la primera final del ciclo hace unos días, el ‘Turco’ va por su revancha y sueña con levantar su segundo trofeo internacional en la institución escarlata.

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Para fortuna del equipo choricero, el estreno será en el Estadio Nemesio Diez, en un ambiente caliente para su rival: en esta jornada 1 recibirán a los Seattle Sounders en casa. El equipo de la MLS visitará el ‘Infierno’ en una parada brava, donde se pondrán en juego los primeros puntos para ambos en la tabla de posiciones.

Ahora bien, detrás de cumplir el objetivo de lograr una victoria en el debut, Toluca no podrá contar esta noche con Paulinho, su goleador y principal arma ofensiva. El centrodelantero portugués no está en la lista de convocados de los ‘Diablos Rojos’ y es la ausencia más importante del cruce de este miércoles por la Leagues Cup.

Toluca deberá ganar sin Paulinho [Foto: Getty]

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El artillero del Toluca se perderá el partido de hoy ante los Seattle Sounders puesto que todavía continúa en proceso de rehabilitación de su lesión muscular de grado 3. El ‘killer’ del conjunto escarlata sigue entrenándose de manera diferenciada en el predio, en el gimnasio y en campo, y aún no está para volver al primer equipo.

Con su falta para el cuadro choricero esta noche, Paulinho se perderá su quinto juego consecutivo, tras no haber sumado minutos en ninguno de los encuentros del semestre. No estuvo con Chivas, Pumas y Necaxa por la Liga MX, no estuvo en la final contra Cruz Azul, y tampoco estará hoy por Leagues Cup 2026 ante Seattle Sounders.

Además de la de Paulinho, para este desafío internacional en el Nemesio Diez, Toluca tiene otras tres bajas: Nico Castro, Diego Barbosa y Marcel Ruiz. La del portugués es la más resonante, pero allí también aparecen otros dos titulares y otro jugador clave del recambio. Seattle Sounders, por su parte, también llega bastante diezmado.

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De este modo, la probable alineación de Toluca para su presentación en la Leagues Cup 2026 estaría conformada de la siguiente manera: García; Simón, Pereira, López, Gallardo; Romero, Arce; Helinho, Angulo, Díaz Price; Viñas. ¿Podrán los Diablos Rojos imponerse en casa ante los Sounders sin su máxima arma de ataque?