Golazo de chilena de Geyse Ferreira con Brasil

Este sábado la Selección Brasileña disputó su primer partido amistoso ante Argentina, donde las Verdeamarela consiguieron un resultado a favor de 3-1. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue el golazo de Geyse Ferreira, la delantera del Club América Femenil, quien logró hacer una anotación de chilena para marcar el segundo tanto.

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Golazo de la delantera azulcrema

La buena racha que ha tenido la brasileña con las azulcremas ahora se trasladó a su escuadra nacional, por lo que su tanto está haciendo mucho revuelo en el futbol femenil. Pero en este momento tan alegre tanto para la afición como para la futbolista, la realidad es que no todo fue felicidad, puesto que Geyse recordó en este momento a su hermano.

ANOTA AÍ, HERMANAS! É MAIS UM DO BRASIL É GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIIIIIIIIIIIIIIL VAAAAAAMOOO MENINASSSSS! BRASIL 2×0 ARGENTINA #AmistosoSeleçaoFeminina #FutebolNaGlobo #AmistosoSeleçãoFemininaNaGlobo #BRAxARG https://t.co/cGgg2GSS9V — TV Globo (@tvglobo) October 10, 2026

El mensaje de Geyse tras su golazo

Y es que en una entrevista que sostuvo con Fut de Minas, la delantera azulcrema fue cuestionada de qué habría sido lo que pasó por su cabeza cuando consiguió esa anotación, tomando en cuenta que se esperaba que mencionara el tema de la reacción o si hubo alguna técnica especial que pensó para poder lograrlo, pero la respuesta fue inesperada.

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“Quería que mi hermano hubiera visto”, fue lo que mencionó la futbolista recordando que hace poco más de un año falleció. Además dejó en claro que pensó sobre todo en su familia, que son quienes forman parte importante de su carrera por lo que conmovió a los seguidores con esta historia detrás del golazo que logró.

¿Qué le pasó a su hermano de Geyse?

Cabe mencionar que Geovanne Ferreira, hermano de Geyse falleció el pasado mes de enero del 2025 a los 30 años de edad, donde tuvo un accidente automovilístico en donde perdió la vida en Japaratinga, Alagoas, Brasil. En ese momento, la jugadora entró en una depresión que estuvo a nada de dejarla fuera del futbol con el Manchester United, pero encontró una motivación cuando llegó a las Águilas.

En síntesis

Geyse Ferreira anotó de chilena en el triunfo 3-1 de Brasil sobre Argentina.

anotó de chilena en el triunfo 3-1 de Brasil sobre Argentina. Geovanne Ferreira , su hermano fallecido, fue a quien la futbolista le dedicó este gol.

, su hermano fallecido, fue a quien la futbolista le dedicó este gol. Enero de 2025 su hermano falleció en un accidente automovilístico a los 30 años.