El centrocampista marroquí deslumbró con su talento en la Copa del Mundo y podría dar el salto más grande de su carrera.

La baja de Frenkie de Jong por una severa lesión que lo mantendrá varios meses fuera de las canchas obligó a la directiva del Barcelona a reestructurar sus planes. Ante la necesidad de cubrir ese vacío y la posible salida de Marc Casadó, la institución catalana decidió buscar un reemplazo inmediato en el mercado. La prioridad del club pasa por incorporar un mediocampista de rendimiento garantizado que no comprometa la economía de la entidad.

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Barcelona va por Azzedine Ounahi en lugar de Frenkie de Jong

Bajo este panorama, Azzedine Ounahi emergió como la gran opción que contempla la cúpula azulgrana. Tras el descenso del Girona, el volante marroquí de 26 años podría salir por una cifra cercana a los 10 millones de euros, un monto accesible para las arcas del Camp Nou. La hipotética venta de Marc Casadó por 40 millones facilitaría el financiamiento de esta operación de bajo costo.

Sin embargo, el equipo catalán enfrenta una dura competencia en la carrera por concretar su llegada. El Real Betis se muestra decidido a realizar un esfuerzo económico importante para asegurar al exfutbolista del Olympique de Marsella. Dado que el jugador pretende definir su destino rápidamente, los próximos días resultarán determinantes para resolver su traspaso.

Frenkie de Jong se perderá gran parte de la temporada con Barcelona. (GETTY IMAGES)

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El interés del conjunto barcelonista por el internacional africano no es nuevo en los pasillos del club. Ounahi deslumbró durante el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Marruecos, donde captó la atención internacional e impresionado al propio Luis Enrique tras eliminar a España. En aquel momento la dirigencia lo mantuvo en carpeta, aunque la negociación no avanzó y el volante terminó en el fútbol francés.

La coyuntura actual le brinda al mediocampista la oportunidad de vestir finalmente la camiseta culé en sustitución del volante neerlandés. Su capacidad técnica y el precio de remate convierten al marroquí en una alternativa ideal para reforzar la zona media. La directiva deberá actuar con rapidez si pretende cerrar el acuerdo antes de que la oferta del Betis defina el futuro del jugador.

En síntesis

Frenkie de Jong sufrió una severa lesión que lo mantendrá varios meses fuera de las canchas.

sufrió una severa lesión que lo mantendrá varios meses fuera de las canchas. El mediocampista marroquí Azzedine Ounahi de 26 años es la opción del Barcelona para reemplazarlo.

de 26 años es la opción del Barcelona para reemplazarlo. El Barcelona podría fichar a Ounahi por una cifra cercana a 10 millones de euros.