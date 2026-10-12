Rayados aún quiere arruinar el 110 aniversario del América

El conjunto de Monterrey no estaría muy contento con el resultado en el Estadio Banorte.

El pasado fin de semana el Club América hizo la celebración de su 110 aniversario aprovechando que jugaban en el Estadio Banorte y ante Rayados. Sin embargo, este enfrentamiento se vio empañado por las polémicas arbitrales, las cuales, han apuntado algunos expertos se trató de “ayuda” a las Águilas para no arruinar su festejo.

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Óscar Mejía no señaló un penal claro y una tarjeta roja, que supuestamente confirman los exsilbantes que han compartido en sus redes sociales el video una y otra vez. Sin embargo, esto podría todavía arruinar el día del conjunto azulcrema, ya que este lunes 12 de octubre es la verdadera fecha de su aniversario.

Rayados podría arruinar el aniversario del América

De acuerdo con la información de Santiago Fourcade en RG la Deportiva, el conjunto regiomontano estaría presentando una queja formal ante la Comisión Disciplinaria, ya que existe una inconformidad por esa polémica jugada de Cristian Borja, donde no sólo tenía que pitarse la pena máxima, sino que además debió expulsar al jugador.

En caso de que esto proceda, por lo regular el día martes se comparten las decisiones arbitrales en cuanto a castigos. De esta manera, lo único que podría hacer el cuadro de Rayados es pedir la expulsión y por supuesto una suspensión de Borja para su siguiente enfrentamiento, aunque todo dependerá de lo que se decida.

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Lo que llama la atención es que después del encuentro en la conferencia de prensa, Matías Almeyda no reveló que fueran a apelar algo así, por lo que en caso de que la fuente tenga la razón, habría sido ya un tema que se platicó con la directiva para saber de qué manera estarían pidiendo una sanción para los azulcremas.

En síntesis