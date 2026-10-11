Rayados comenzó de buena manera el partido de este sábado ante el América con gol de Diego Rossi, pero Monterrey no pudo sostener el triunfo y terminó empatando en el Estadio Azteca por la Liga MX. Es una igualdad que no le termina de servir del todo para la clasificación.

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Una vez finalizado el encuentro, Matías Almeyda se hizo presente en la conferencia de prensa y habló sobre la polémica que generó unas supuestas declaraciones suyas en la previa del juego, en las que a priori había dicho que América no era medida para Rayados y que por estas palabras Miguel Borja salió a responderle al entrenador.

“¿Literal dije eso? Me parece que no me escuchaste porque previo a eso le di el valor que tiene América, su entrenador, su historia y todos sus jugadores. Después cambiaron la pregunta que le hacen a Borja, porque Borja obviamente no tiene por qué escucharme a mí, se la hacen con una mala intención, porque si algo me caracteriza a mí que he respetado a cada jugador, a cada entrenador y a cada equipo”, comenzó diciendo el DT de Monterrey.

“Entonces, es mentira y no me ensucien. Eso no lo dije yo y la pregunta que le hicieron a Borja fue con una mala intención y él respondió y respondió cómo puede responder cualquiera. Yo me hago cargo si lo hago mal o si lo hago con mal intención que dudo que lo haga con mal intención”, agregó Matías Almeyda sobre la cuestión.

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Almeyda 🎙️ "No dije que fuera parámetro América y puse como ejemplo: cuando ganamos contra Cruz Azul muchos pensaron que era parámetro y al siguiente partido perdimos. Desvirtuaron mi contestación, está bueno que escuchen antes de preguntar”. https://t.co/ZzoiDt0lph — PressPort (@PressPortmx) October 11, 2026

La declaración de Miguel Borja

A Miguel Borja le consultaron en la previa acerca de los dichos del técnico argentino y esto fue lo que respondió el colombiano: “Mejor que hable así, si él lo dice y lo considera de esa forma, vamos a ver mañana, nos vemos ahí en el estadio y vamos a ver qué va a pasar. El respeto nuestro a ellos está y mañana nos vemos en la cancha”.

Rayados no pudo ganar en el Estadio Azteca y el club regiomontano se mantiene fuera de los puestos de Liguilla. Monterrey está 10° y ahora ya se preparará para el partido del próximo domingo frente a Pachuca en el Gigante de Acero en el que intentará buscar el triunfo.

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En síntesis