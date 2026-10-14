El empate 1-1 entre América y Rayados por la Jornada 11 del Apertura 2026 desató reclamos contra el arbitraje y provocó una dura reacción de Ricardo Ferretti, quien lanzó una contundente acusación contra las Águilas.

El fin de semana pasado se generó una enorme polémica durante el partido entre el Club América y Rayados de Monterrey, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro terminó con un empate 1-1, pero algunas decisiones arbitrales provocaron el enojo del conjunto regiomontano, que considera que fue perjudicado en jugadas puntuales.

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Desde Monterrey trascendió la intención de preparar una queja por el trabajo del árbitro Óscar Mejía y su equipo arbitral. Entre las acciones que más reclamos generaron se encuentra un posible penal de Cristian Borja sobre Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, además de la ausencia de una expulsión para Brian Rodríguez, señalado por insultar al cuarto árbitro.

Este partido volvió a poner bajo la lupa al arbitraje de la Liga MX y alimentaron las discusiones sobre un posible trato favorable hacia las Águilas. En medio de este escenario, Ricardo Ferretti lanzó duras declaraciones contra el América y dejó una frase que generó un fuerte revuelo.

Ricardo Ferretti estalló contra las Águilas

“No es supuesta ayuda, yo estuve ahí y me consta, yo soy la historia. Necesitan jugar con 12 para salir campeón”, expresó Ricardo Ferretti al referirse a la polémica arbitral que rodeó el encuentro entre América y Monterrey.

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América sigue pensando en pelear el campeonato

Mientras tanto, el equipo de Guillermo Almada es por el momento el único líder del Apertura 2026 con 21 puntos y con un partido pendiente por jugar. Si bien ha tenido resultados irregulares a lo largo de estos meses, es uno de los grandes candidatos a ganar el título.

En sintesis

Ricardo Ferretti acusó al Club América de recibir constantes ayudas arbitrales.

Club América de recibir constantes ayudas arbitrales. Monterrey alista una queja formal contra el desempeño del árbitro Óscar Mejía.

formal contra el desempeño del árbitro Óscar Mejía. El partido entre América y Monterrey terminó empatado 1-1 en la jornada 11.