Esteban Solari reveló qué aprendió de Ricardo Ferretti en su llegada a Pumas: “Me temblaban las piernas”

Esteban Solari vivió un paso breve pero sumamente intenso por Pumas en su faceta como futbolista profesional. Procedente del APOEL de Chipre, el en su momento centrodelantero argentino se ganó el afecto de la afición auriazul a base de anotaciones.

Publicidad

En 40 compromisos defendiendo la camiseta de la institución universitaria, Solari cautivó a la tribuna registrando 25 goles y dos asistencias. En el lapso de un año, su rendimiento despertó el interés del futbol europeo, concretando en 2008 su traspaso al Almería de España. No obstante, una pieza clave en su consolidación sobre el césped fue Ricardo Ferretti, quien mediante la intensidad de sus sesiones de entrenamiento potenció la mejor versión del atacante.

Casi dos décadas después de su primer desembarco en el Pedregal, Solari emprendió una nueva etapa con el club mexicano, esta vez desde la trinchera del banquillo. Pese al paso del tiempo, las enseñanzas del “Tuca” Ferretti permanecen como un pilar fundamental que ha marcado su metodología de trabajo hasta el día de hoy.

La influencia de Ferretti en Solari

En entrevista para el espacio El Método de MedioTiempo, Solari profundizó en las exigencias a las que lo sometía el estratega brasileño: “Lo primero es que me tuve que adaptar a la exigencia de estar en un club grande como Pumas y saber que la identidad es muy fuerte. Acá se corre, acá se lucha, acá somos un equipo que no dejamos de poner el corazón en cada momento y Ricardo también transmitía eso.“

Publicidad

El timonel reconoció que los primeros días bajo la disciplina del “Tuca” resultaron complejos, aunque dicha firmeza lo condujo a explotar sus capacidades sobre el campo: “Las primeras veces me temblaban las piernas. Nos exigía muchísimo en la parte física, pero también en la parte de campo. Tuca era súper exigente, súper autoritario, pero eso potenció mis virtudes“, añadió Solari.

Promotor de la “identidad de grupo” que observó en el proceso de Lionel Scaloni con la Selección de Argentina, el técnico analizó la gestión que encabeza desde hace tres meses con el club: “Pumas tiene algo que no se compra, que es la identidad. Pumas es un equipo que juega con el corazón, que tiene una afición con una energía especial y que sabemos que también tenemos un compromiso muy grande, que es darle la alegría que está esperando desde hace 15 años, que es salir campeón, que ha pasado distintos procesos, cada uno con su identidad, pero que no se ha logrado“.

En síntesis

Esteban Solari registró 25 goles en 40 partidos como jugador de Pumas.

registró 25 goles en 40 partidos como jugador de Pumas. Esteban Solari dejó a la escuadra de Pumas en 2008 para fichar con Almería.

dejó a la escuadra de Pumas en 2008 para fichar con Almería. Esteban Solari dirige actualmente a Pumas, equipo que suma 15 años sin ser campeón.