Filtran nuevo jersey para el 110 aniversario del América

Este domingo se reveló la información y el diseño que tendría el nuevo jersey para el 110 aniversario del América.

El próximo 12 de octubre del 2026 se cumplen 110 años del Club América, ya que la escuadra tuvo sus inicios en 1916. Por lo que la marca de Adidas, quien actualmente lleva las equipaciones del conjunto será la encargada de realizar el jersey conmemorativo de este aniversario de las Águilas y ya se filtró el diseño con los colores azulcremas.

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De acuerdo con el experto en uniformes, Kamil Berberler, la marca hará una camiseta retro, la cual saldrá en el mes del aniversario. En esta ocasión el diseño estará inspirado en las equipaciones de 1970, pero estará en un par de ediciones, ya sea con manga larga y corta. Hasta el momento no se sabe si el equipo lo usará o sólo será conmemorativa.

El diseño del jersey para el 110 aniversario

El color base de la camiseta será en un tono amarillo pálido, muy similar al crema que se utiliza. Los detalles de contraste serán en azul marino intenso. El logo de Adidas estará en la parte derecha del pecho, en contraparte estará el escudo del equipo de las Águilas, pero en su versión retro, también. Es decir, con las letras C y A con un mapa de América.

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De igual manera, se espera que el short tenga la contraparte de color, es decir, el azul. En caso de que el equipo tenga un duelo programado en esa fecha como locales o haya alguna celebración especial del equipo, como un partido conmemorativo será donde se utilizará esta camiseta, incluso podría ser ante un rival de alto impacto.

En síntesis