Una noticia de enorme impacto sacude los días previos al inicio de la actividad oficial para el seleccionado africano en tierras norteamericanas. Las planificaciones del cuerpo técnico sufrieron un duro revés de último momento debido a un problema extrafutbolístico que involucra de forma directa a una de sus principales figuras, de cara al debut absoluto del equipo en el Mundial 2026.

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Thomas Partey no jugará en el primer partido de la Copa del Mundo de Ghana en Toronto ya que se le ha negado la entrada a Canadá. El combinado de las Estrellas Negras está programado para abrir su participación en el BMO Field de Toronto contra Panamá el miércoles 17 de junio, pero el mediocampista no puede viajar a ese territorio y por lo tanto no podrá presentarse.

La denuncia que persigue a Thomas Partey

El origen de este impedimento migratorio se debe de forma exclusiva a los serios problemas legales que afronta el futbolista en el continente europeo. El ex centrocampista del Arsenal, ahora del Villarreal, fue acusado de cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual en julio de 2025 por la Policía Metropolitana de Londres. En septiembre de ese mismo año, el atleta se declaró inocente ante los tribunales británicos. Posteriormente, fue acusado de dos nuevos cargos de violación en febrero de este año, de los que se declaró inocente en abril.

Thomas Partey queda fuera del debut del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

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Esta determinación de las autoridades fronterizas tomó por sorpresa a la delegación ghanesa, la cual ya se encontraba concentrada en suelo estadounidense. Partey, de 32 años, fue incluido en el equipo de su país para el torneo en los Estados Unidos, Canadá y México a principios de este mes y llegó a Washington D.C. con sus compañeros de equipo el pasado 4 de junio.

La postura del país norteamericano responde de manera estricta a sus leyes internas de control de ingreso para ciudadanos extranjeros. El sitio web del gobierno canadiense describe que, si una persona cometió o ha sido condenada por un crimen, no se le puede permitir entrar a Canadá. En este caso particular, Partey ha sido acusado, pero está a la espera de juicio y no ha sido condenado, además de que él niega rotundamente todos los cargos en su contra.

La buena noticia para Partey y Ghana en el aspecto futbolístico es que los africanos disputarán solo el primer partido del próximo miércoles ante Panamá en suelo canadiense. Luego, se mudarán hacia Estados Unidos y allí completarán la fase de grupos con sus respectivos compromisos ante Inglaterra y Croacia, donde Thomas sí podrá jugar sin conflictos legales.

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En síntesis