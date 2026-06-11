¿Por qué no juega Hirving Chucky Lozano en México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

El jugador franquicia del San Diego FC disputó las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022 con el Tri.

Hirving ‘Chucky’ Lozano no representará a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras quedar fuera de la lista final de Javier Aguirre. La experiencia de Lozano con la selección nacional no le bastó para ganarse un lugar en la consideración del Vasco y no estará en esta cita mundialista pese a tener apenas 30 años y no presentar ninguna lesión.

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El extremo mexicano tuvo dificultades para mantener un ritmo de competición regular en los meses previos al torneo. Su situación con el San Diego FC fue el causante de su prolongada ausencia del primer equipo del Tri y ese conflicto con su equipo lo terminó excluyendo de la lista.

La exclusión de Lozano se supo en el momento que Aguirre y su cuerpo técnico lo descartaron de la lista preliminar de jugadores. Dado que México se preparaba para albergar partidos durante el torneo, la selección nacional priorizó a los jugadores que habían competido de forma constante a lo largo de la temporada.

La huella que dejó Chucky Lozano en México

A pesar de no participar en el Mundial de 2026, Lozano sigue siendo uno de los jugadores mexicanos más importantes de su generación. Desde su debut con la selección absoluta en 2016, ha marcado 18 goles en 75 partidos con El Tri y ha sido fundamental en varias competiciones internacionales importantes.

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Su momento más memorable llegó en la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia, cuando anotó el gol de la victoria en el histórico triunfo de México por 1-0 sobre Alemania durante la fase de grupos. Esa actuación elevó su perfil internacional y lo consolidó como uno de los atacantes más peligrosos de México.

Hirving Lozano celebra su gol contra Alemania en Rusia 2018 (Getty Images)

¿Por qué México dejó a Lozano fuera de la lista de convocados?

El principal motivo de la ausencia de Lozano fue su falta de regularidad en el juego antes del Mundial. Los seleccionadores nacionales suelen preferir que los jugadores lleguen con un buen ritmo competitivo, y Lozano no pudo mantener esa continuidad en los meses previos al torneo.

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