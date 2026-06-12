Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 12 de junio y dónde ver en México

La cartelera futbolera de este viernes 12 de junio marca un momento especial en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ya que toca el turno de que los otros dos países sede hagan su presentación oficial.
Tras el éxito de la inauguración en México, Canadá busca dar la sorpresa en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos querrá imponer condiciones en casa contra Paraguay en el Estadio SoFi de Los Ángeles. Dos juegazos que prometen mucha pasión y el apoyo de la afición local para iniciar con todo su camino en Norteamérica.
PARTIDOS DEL VIERNES 12 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
México dejó atrás a Colombia en el Ranking FIFA tras vencer a Sudáfrica en el Mundial 2026
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)
Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (sábado 13 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.