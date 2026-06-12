El Mundial 2026 no detiene su marcha en Norteamérica y el arbitraje de la Concacaf vuelve a recibir un voto de confianza absoluto por parte de la alta dirigencia. El silbante mexicano César Ramos recibió la designación oficial para impartir justicia en el cruce entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda.

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El compromiso está programado para este lunes 15 de junio a las 19:00 horas del Centro de México, en un duelo que promete emociones fuertes en la primera jornada de la competencia. Todos los reflectores de este compromiso apuntarán hacia la figura de Tim Payne, el futbolista neozelandés de perfil bajo que se volvió un fenómeno viral absoluto en las redes sociales durante las últimas semanas.

La extensa carrera de César Ramos como árbitro internacional

Sin embargo, la responsabilidad de controlar los hilos del espectáculo recae en el nacido en Culiacán Rosales el 15 de diciembre de 1983. A sus 42 años, el mexicano llega en la plenitud de su carrera tras una trayectoria impecable en la Liga MX y el plano internacional.

César Ramos dirigirá su tercer Mundial. (GETTY IMAGES)

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El juez principal lidera un cuerpo arbitral con fuerte presencia mexicana, donde Alberto Morín y Marco Bisguerra actúan como asistentes en las bandas, mientras que los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara completan la planilla como cuarto y quinto oficial. Irán y Nueva Zelanda integran el competitivo Grupo F de la Copa del Mundo, una zona en la que también están Bélgica y Egipto.

La trayectoria de Ramos en los torneos organizados por la FIFA es extensa. Con camino internacional desde el año 2014, Ramos cuenta con el aval de haber dirigido en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, citas donde entregó balances sumamente positivos y actuaciones sobrias que lo llevaron a conducir partidos de eliminación directa, incluida una recordada semifinal mundialista entre Francia y Marruecos.

En síntesis

César Ramos arbitrará el partido entre Irán y Nueva Zelanda el 15 de junio .

arbitrará el partido entre Irán y Nueva Zelanda el . El silbante mexicano de 42 años tiene gafete internacional de la FIFA desde 2014 .

tiene gafete internacional de la FIFA desde . Irán y Nueva Zelanda integran el Grupo F del Mundial junto a Bélgica y Egipto.