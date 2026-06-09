Zendejas dejó un comentario donde se ve que no le gustó la salida de Jonathan dos Santos y podría determinar su futuro.

Hace unas semanas se reveló que Alejandro Zendejas podría ser uno de los jugadores que después del Mundial con Estados Unidos podría salir del Club América. Ahora con la baja de André Jardine y de Jonathan dos Santos, parece que el futbolista fue el más afectado y dejó ver lo que podría ser su futuro en el equipo.

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Este lunes, el América y el propio Jona publicaron su despedida con imágenes y un video muy sentimental en sus redes sociales, por lo que el único que inmediatamente apareció fue precisamente Zendejas, tanto en los comentarios de la cuenta de su compañero, como en la de las Águilas para mostrar su tristeza por esta salida.

¿Zendejas se queda en América?

En el video que compartió el equipo en su cuenta oficial de Instagram, Zendejas quien está concentrado con la Selección de Estados, comentó con caritas de emojis tristes, pero no fue lo único, sino que en el metraje que también el propio dos Santos dejó en su red social apareció con un mensaje en el que le decía: “Nooooooo, my bro”.

Aunque a las publicaciones de la salida de Jardine, les dio “me gusta” no hubo comentarios al respecto, lo que hace pensar que la salida de Jona le dolió mucho más por la manera en que reaccionó. Sin embargo, la buena noticia, es que esas mismas palabras, aunque muy cortas, significan que extrañará a su compañero, por ende, que seguirá en el equipo.

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Ante la ola de rumores sobre una salida de Zendejas, este tipo de reacciones pone a pensar que no saldrá del Nido, por lo menos en el siguiente torneo o por lo menos es lo que se interpreta con esos mensajes de extrañeza ante la salida de Jonathan dos Santos. Sin embargo, el Mundial y la nueva dirección técnica podrían hacerlo cambiar de opinión.

En síntesis