Así fue el show de Shakira, J Balvin y Belinda en la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 contó con un show repleto de estrellas en el Estadio Azteca. Shakira encabezará el espectáculo junto a J Balvin, Belinda, Maná y otros artistas internacionales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 abrió sus puertas con una ceremonia inaugural sin precedentes en el Estadio Azteca de México. Shakira, J Balvin y Belinda encabezaron un cartel internacional que promete marcar un hito histórico. Este evento de apertura se llevó a cabo este jueves 11 de junio, transformando a Ciudad de México en el epicentro mundial de la música y el futbol.

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SHAKIRA PRESENTANDO LA CANCIÓN DEL MUNDIAL EN EL AZTECA.



Aura. 🚬 pic.twitter.com/9fb70ooAq3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 11, 2026

Horarios Confirmados de la Ceremonia Inaugural

El espectáculo arrancará a las 11:30 de la mañana, hora de Ciudad de México. Para los colombianos, la transmisión iniciará a las 12:30 p.m., permitiendo disfrutar del show completo antes del comienzo del encuentro. El espectáculo comenzará a las 14.30 (hora Argentina), lo que permite a espectadores en diferentes regiones de Latinoamérica seguir el evento en horarios accesibles.

La afición mexicana lista para el partido (Getty Images)

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La ceremonia principal del Mundial 2026 tendrá lugar en el emblemático Estadio Azteca y comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Este formato permite que los aficionados disfruten del espectáculo musical antes de que arranque el encuentro deportivo a las 2:00 p.m. (hora Colombia).

Elenco Artístico confirmado en la Inauguración

Entre los artistas confirmados se encuentran Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla. Cada uno de estos músicos ha sido seleccionado para representar la diversidad cultural y musical de Latinoamérica en un escenario de alcance global.

Momento Estelar: Shakira y Burna Boy Cantan “Dai Dai”

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, a cargo de Shakira y Burna Boy. Con esto, la colombiana rompe su propio récord al participar por cuarta ocasión en un himno de la Copa del Mundo (tras Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

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Estructura Única del Mundial 2026: Tres Ceremonias Inaugurales

Esta edición es histórica no solo porque contará con 48 selecciones compitiendo por el título que actualmente ostenta Argentina, sino porque tendrá tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Mientras que el 11 de junio el epicentro será México con Shakira, J Balvin y Belinda a la cabeza, el 12 de junio la fiesta se trasladará a las otras sedes.

En Toronto, Canadá, los protagonistas de la jornada previa a los partidos serán Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara. Por su parte, en Los Ángeles, Estados Unidos, el escenario recibirá a estrellas de la talla de Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.

BTS, Shakira y Madonna en la Final

Aunque BTS no se presenta en la ceremonia inaugural de México, el grupo surcoreano tendrá un papel protagónico en el cierre del torneo. El protagonismo de Shakira se extenderá a lo largo del torneo, pues está completamente ratificada para el show de medio tiempo de la gran final del Mundial, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde compartirá escenario con Madonna y el grupo surcoreano BTS.

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La presentación contará con la participación de Madonna, Shakira y la agrupación surcoreana BTS, además de personajes de “Plaza Sésamo” y los Muppets. Este espectáculo de medio tiempo será dirigido por Chris Martin, vocalista de la legendaria banda británica Coldplay

Horarios ceremonia inaugural del Mundial 2026 por país

Chile: 13:30 horas

Argentina: 14:30 horas

México: 11:30 horas

Colombia: 12:30 horas

Ecuador: 12:30 horas

Perú: 12:30 horas

España: 19:30 horas

Estados Unidos: EST 13:30 horas / OESTE 10:30 horas

En sintesis

La cantante Shakira lidera la ceremonia inaugural del Mundial este jueves 11 de junio.

lidera la ceremonia inaugural del Mundial este jueves 11 de junio. El concierto se realizará en el Estadio Azteca a las 11:30 horas de México.

a las 11:30 horas de México. La artista Shakira cantará junto a Burna Boy el tema oficial “Dai Dai”.