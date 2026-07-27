¿Por qué Israel Reyes no ha podido irse a Europa? Te contamos la verdad

Antes de que se fuera a la Copa del Mundo, se dio a conocer el rumor que Israel Reyes ya se había despedido del Club América, puesto que en sus vacaciones por Italia habría estado gestionando ciertas situaciones con la AS Roma en la Serie A. Pero tras su participación con la Selección Mexicana, el futbolista regresó a entrenar en Coapa.

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¿Qué está frenando el fichaje de Israel Reyes a Europa?

De acuerdo con la información de Carlos Ponce de Récord, en ese momento, el jugador sí había ido a analizar su situación con el conjunto de La Loba, pero el problema estaría en el Club América y es que la dirección de Ollamani tendría un mínimo para que se ofertara por él, pero si no se daba lo que se pretendía no harían el esfuerzo por ello.

¿Cuánto piden por Reyes?

La misma fuente comenta que lo mínimo que se está pidiendo para que el lateral derecho se vaya a la escuadra giallorossi es de 7 millones de dólares y tendrían que llegar a comprarlo. La dirección deportiva de las Águilas le dio la posibilidad, pero Ferrán Reverter determinó que no podría salir por menos de lo que se está pidiendo.

La jugada del futbol europeo con Israel Reyes

El agente de Reyes, ya tendría en la mesa la oferta, pero ahora depende de que lo puedan dejar libre. El mismo periodista detalla que hay otras fuentes que le han mencionado que los equipos en Europa, ya se dieron cuenta de que pueden “emocionar” a los jugadores mexicanos y ahora ellos negocian con el futbolista para que presionen al club.

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En este caso podría ser la razón por la cual no ha jugado con el equipo, además de que ya en el semestre anterior pasó algo similar con Ralph Orquín. Precisamente hoy ante la llegada de Óscar Perea al América, quien también es representado por Matías Bunge estaría presionando para conocer lo que pasa con el lateral mexicano.

En síntesis