Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Rayados y León chocan este sábado 14 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle a la zona de clasificación a la Liguilla.
El equipo a cargo de Domenec Torrent viene de cosechar una dolorosa derrota de visitante ante América. Con 7 unidades, la institución regiomontana se mantiene por fuera de los puestos a la fase final del torneo de la Primera División de México por lo que ganar se presenta como algo crucial.
Del lado del equipo dirigido por Ignacio Ambriz, arriba luego de perder de manera sorprendente en condición de local ante Querétaro. Con solo 4 puntos, la Fiera marcha entre las últimas posiciones de la tabla y necesita ganar para no despedirse de manera prematura del torneo.
La posible alineación de Rayados vs. León
- Luis Cardenas
- Ricardo Chávez
- Stefan Medina
- Daniel Aceves
- Gerardo Arteaga
- Oliver Torres
- Fidel Ambriz
- Jorge Rodriguez
- Sergio Canales
- Lucas Ocampos
- Uros Djurdjevic
- DT: Domenec Torrent
La posible alineación de León vs. Rayados
- Oscar García
- Valentín Gauthier
- Bryan Colula
- Stiven Barreiro
- Salvador Reyes
- Iván Rodríguez
- Rodrigo Echeverría
- Iván Moreno
- Juan Domínguez
- Rogelio Funes Mori
- José Alvarado
- DT: Ignacio Ambriz
