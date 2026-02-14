Es tendencia:
logotipo del encabezado
Clausura 2026

Las probables alineaciones de Rayados vs. León por la Jornada 6 del Clausura 2026

Los Albiazules y los Leones se enfrentan por una nueva jornada del torneo nacional de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Rayados y León se miden por una nueva jornada de la Liga MX
© Getty ImagesRayados y León se miden por una nueva jornada de la Liga MX

Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MXRayados y León chocan este sábado 14 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle a la zona de clasificación a la Liguilla.

Publicidad

El equipo a cargo de Domenec Torrent viene de cosechar una dolorosa derrota de visitante ante América. Con 7 unidades, la institución regiomontana se mantiene por fuera de los puestos a la fase final del torneo de la Primera División de México por lo que ganar se presenta como algo crucial.

Del lado del equipo dirigido por Ignacio Ambriz, arriba luego de perder de manera sorprendente en condición de local ante Querétaro. Con solo 4 puntos, la Fiera marcha entre las últimas posiciones de la tabla y necesita ganar para no despedirse de manera prematura del torneo.

La posible alineación de Rayados vs. León

  • Luis Cardenas
  • Ricardo Chávez
  • Stefan Medina
  • Daniel Aceves
  • Gerardo Arteaga
  • Oliver Torres
  • Fidel Ambriz
  • Jorge Rodriguez
  • Sergio Canales
  • Lucas Ocampos
  • Uros Djurdjevic
  • DT: Domenec Torrent
Publicidad

La posible alineación de León vs. Rayados

  • Oscar García
  • Valentín Gauthier
  • Bryan Colula
  • Stiven Barreiro
  • Salvador Reyes
  • Iván Rodríguez
  • Rodrigo Echeverría
  • Iván Moreno
  • Juan Domínguez
  • Rogelio Funes Mori
  • José Alvarado
  • DT: Ignacio Ambriz
¿Chivas vs. América va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el Clásico Nacional por el Clausura 2026

ver también

¿Chivas vs. América va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el Clásico Nacional por el Clausura 2026

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Directiva de Toluca anticipa la salida del Turco Mohamed
Toluca FC

Directiva de Toluca anticipa la salida del Turco Mohamed

Rayados vs. Cruz Azul, por la Concachampions 2026: cuándo y dónde juegan por los octavos de final
Concachampions

Rayados vs. Cruz Azul, por la Concachampions 2026: cuándo y dónde juegan por los octavos de final

Las dos razones inesperadas por las que Sevilla cerró la puerta a Sergio Ramos
Futbol Internacional

Las dos razones inesperadas por las que Sevilla cerró la puerta a Sergio Ramos

Las alineaciones para el Chivas vs América de hoy
Liga MX

Las alineaciones para el Chivas vs América de hoy

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo