Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Rayados y León chocan este sábado 14 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle a la zona de clasificación a la Liguilla.

El equipo a cargo de Domenec Torrent viene de cosechar una dolorosa derrota de visitante ante América. Con 7 unidades, la institución regiomontana se mantiene por fuera de los puestos a la fase final del torneo de la Primera División de México por lo que ganar se presenta como algo crucial.

Del lado del equipo dirigido por Ignacio Ambriz, arriba luego de perder de manera sorprendente en condición de local ante Querétaro. Con solo 4 puntos, la Fiera marcha entre las últimas posiciones de la tabla y necesita ganar para no despedirse de manera prematura del torneo.

La posible alineación de Rayados vs. León

Luis Cardenas

Ricardo Chávez

Stefan Medina

Daniel Aceves

Gerardo Arteaga

Oliver Torres

Fidel Ambriz

Jorge Rodriguez

Sergio Canales

Lucas Ocampos

Uros Djurdjevic

DT: Domenec Torrent

La posible alineación de León vs. Rayados

Oscar García

Valentín Gauthier

Bryan Colula

Stiven Barreiro

Salvador Reyes

Iván Rodríguez

Rodrigo Echeverría

Iván Moreno

Juan Domínguez

Rogelio Funes Mori

José Alvarado

DT: Ignacio Ambriz