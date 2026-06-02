Shaggy Martínez pudo terminar su carrera por culpa de América

El exfutbolista tuvo qué decidir entre ponerle fin a su carrera o irse a un equipo que no pensaba.

José Joaquín Martínez, mejor conocido como el “Shaggy” tuvo una plática en Mediotiempo donde habló de un momento decisivo en su vida profesional cuando estaba en el Club América, donde para continuar con su carrera tenía que irse a un equipo que no tenía contemplado, por lo que decidió hacerlo y continuar.

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El exfutbolista le puso fin a su carrera después de que hubiera conseguido la novena con Cruz Azul, por lo que en ese momento decidió que era momento de terminar con esa historia. Sin embargo, de no haber aceptado las condiciones que el puso el conjunto azulcrema en su etapa con la escuadra no hubiera podido vivir eso.

América pudo truncar su carrera

El Shaggy menciona que en el equipo de las Águilas ya no lo querían, por lo que le mencionaron que se tenía que ir cedido a Necaxa, un equipo que quizá en ese momento no era de su agrado para dar el salto, pero que lo tuvo que aceptar con mucho gusto porque la directiva azulcrema le había planteado que de lo contrario terminaría todo.

“Para ese tiempo el Necaxa y el América eran hermanos y me dicen: ‘¿Quieres ir o te quedas sin jugar ya?, te retiras del futbol, güey’. Tenía un año que había debutado y no, pues me voy. Me fui bien contento”, fueron las palabras de Martínez, siendo un tanto sarcástico en su última frase respecto a lo que se le había mencionado.

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Hay que recalcar que debutó con el conjunto azulcrema en 2008 y de ahí lo cedieron cuando la escuadra hidrocálida estaba en el Ascenso. De ahí Pachuca lo regresó en 2015 saliendo campeón; pasó por Zacatecas y Monarcas Morelia, pero después de eso llegó a Cruz Azul donde ya decidió ponerle fin a su carrera, evitando su proceso antes.

En síntesis