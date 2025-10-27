El Club América está entre uno de los cinco equipos del torneo Apertura 2025 que pelea fuertemente en la Liguilla. Y es que la diferencia con los equipos de más abajo es abismal. Es extraño que en el torneo que al equipo de André Jardine le han pegado mucho las bajas por lesión, el conjunto no se descomponga y siga estando en los primeros lugares.

Esto se debe a la plantilla tan completa que tiene el estratega brasileño y es que de acuerdo con lo mostrado en los últimos torneos, también consiguió su tercera copa consecutiva con una escuadra dolida por las bajas. Aunque no todos han sido clave para el plantel, ya que justo en este torneo donde han adolecido hay jugadores que siguen sin lugar.

Si bien, Jardine sabe cómo acomodar sus piezas y mantener una base de jugadores tanto titulares como suplentes, hay algunos que salen sobrando. Y es que no es algo que se deduzca, sino que de acuerdo con los minutos que han jugado nos demuestra que en realidad no son tomados en cuenta por el cuerpo técnico con la idea de mejorar la escuadra.

Las posibles bajas del América para el CL26

El primero es Néstor Araujo, en partidos oficiales no tiene ningún minuto sumado y ya tras 8 torneos vistiendo esta camiseta la posibilidad de salir de la plantilla está cada vez más cerca. Aunque Ralph Orquín tiene apenas dos juegos disputados y recién volvió, es un elemento que otros clubes podrían estar analizando para llevárselo, ya que sus condiciones en la lateral izquierda son buenas.

El tercero es Santiago Naveda, llegó tras su paso por Santos y no ha tenido ningún minuto. Pese a que la contención es una de las zonas que más se le complicó al DT no fue contemplado aún cuando ya había superado su lesión. Finalmente, está Igor Lichnovsky, quien tiene cinco partidos jugados, estuvo un año fuera por lesión y ha sido suplido por Ramón Juárez, su continuidad en el Nido aunque parece ser el que tiene más oportunidades de seguir, depende del cierre del torneo.

