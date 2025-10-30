La Universidad de Chile protagonizará un encuentro de alto riesgo este jueves en Buenos Aires, cuando se mida ante Lanús en condición de visitante, en el marco del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025. En un enfrentamiento donde el lema será “la U contra todos”, repasa a continuación los posibles escenarios del choque internacional.

¿Cómo salió la ida de U de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana 2025?

El primer juego de la serie de semifinales finalizó con un empate 2-2 entre el ‘Bulla’ y el ‘Granate’ en Santiago: los argentinos se habían puesto en ventaja con un doblete de su delantero Rodrigo Castillo en el primer tiempo, pero en el complemento los chilenos se metieron en partido y pusieron tablas con las anotaciones de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz. Todo por definirse en La Fortaleza, la casa de Lanús.

Charles Aránguiz le dio vida a U de Chile en la serie [Foto: Getty]

¿Qué pasa si U de Chile pierde ante Lanús por la Copa Sudamericana 2025?

En caso de una derrota del conjunto de Gustavo Álvarez, la Universidad de Chile quedará eliminada del certamen en semifinales y no podrá seguir en carrera por el título. Como el compromiso de ida terminó igualado, cualquier resultado desfavorable en contra dejaría a la visita sin posibilidades de aspirar a ser campeón de esta edición del torneo.

¿Qué pasa si U de Chile empata ante Lanús por la Copa Sudamericana 2025?

En caso de una igualdad entre argentinos y chilenos al cabo del tiempo regular, la serie de semifinales se desempataría al recurrir a una tanda de penales, con tiros desde los doce pasos. En esta instancia de la Copa, tal como sucede en la Libertadores, no hay alargue: la prórroga sólo está estipulada para la final de ambas competencias de CONMEBOL, para evitar cansar más a los jugadores en plena temporada.

¿Qué pasa si U de Chile le gana a Lanús por la Copa Sudamericana 2025?

En caso de un triunfo del ‘Bulla’ en Buenos Aires, la Universidad de Chile avanzará de fase y clasificará a la final del torneo continental, dejando en el camino a sus pares argentinos. Y en caso de pasar de ronda, el rival ya está confirmado: será Atlético Mineiro, poderoso club brasileño que viene de eliminar a Independiente del Valle en la otra semifinal del certamen.

¿A qué hora juegan Lanús vs. U de Chile por la Copa Sudamericana 2025?

El partido Club Lanús vs. Universidad de Chile se llevará a cabo HOY jueves 30 de octubre, con sede en el Estadio Néstor Díaz Pérez (“La Fortaleza”), a partir de las 16.00 horas del Centro de México -19.00 hora Chile-, por el encuentro correspondiente a la revancha de la semifinal de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

¿Qué canal transmite EN VIVO Lanús vs. U de Chile por la Copa Sudamericana 2025?

El partido Club Lanús vs. Universidad de Chile se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por televisión a través de la señal de ESPN 2, y de manera online, vía streaming, por medio de la plataforma Disney+ Premium. Serán las únicas dos pantallas que pasarán el compromiso en el país.

¿Por qué U de Chile se convirtió en un equipo tan odiado en la Copa Sudamericana 2025?

Mientras que históricamente la Universidad de Chile ha sido una institución muy respetada y elogiada en todo Sudamérica, en este 2025 el club se ganó el sorprendente ‘odio’ de gran parte del continente. Este controversial sentimiento de muchos fanáticos de países limítrofes tiene una razón de ser: la mayoría no estuvo de acuerdo con su clasificación ‘arbitraria’ contra Independiente, de hace dos llaves atrás.

En aquel momento, los aficionados chilenos habían realizado disturbios en Buenos Aires, en el estadio del equipo argentino, pero luego los fanáticos locales respondieron y lastimaron de la peor manera a los del “Bulla”, al punto de que el partido tuvo que suspenderse. Luego de una ardua evaluación, CONMEBOL decidió darle el pase a la U y aquella medida fue duramente condenada en muchas naciones del continente, por considerarla injusta por el conflicto que vino de ambos lados. Así, la mayoría hoy apoyará a Lanús en la semifinal.

