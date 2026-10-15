El chileno está listo para volver a ser considerado, por lo que pone obliga al club a retenerlo o liberarlo.

El Club América avanza a paso firme en el torneo Apertura 2026 mientras atiende cuestiones clave de la confección de su plantilla. La baja por lesión dejó al atacante chileno Víctor Dávila fuera del registro oficial para el presente certamen, permitiendo que el canterano Ícaro da Conceicao tomara ese cupo de extranjero en el primer equipo junto a nombres que también quedaron al margen como José Zúñiga.

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Pese a no figurar en la nómina para competir en el torneo local, las instalaciones de Coapa recibieron grandes noticias durante la semana con la reincorporación del ariete andino a las prácticas. El club difundió imágenes del futbolista en las redes sociales trabajando a la par del grupo, demostrando una notable mejoría en su rehabilitación física bajo la supervisión del cuerpo técnico que encabeza Guillermo Almada.

América no tomó una decisión con Víctor Dávila

El plan trazado por la institución busca que el delantero sume rodaje progresivo en la categoría Sub-21 durante las próximas semanas para recuperar el ritmo competitivo. La meta de la directiva apunta a que el jugador complete una pretemporada invernal perfecta al cien por ciento en lo físico para tomar una determinación concreta sobre su continuidad en el proyecto deportivo.

Víctor Dávila quiere ganarse el lugar en América. (GETTY IMAGES)

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En caso de convencer al entrenador uruguayo durante el receso de fin de año, el chileno volvería a vestir la camiseta azulcrema de manera oficial en enero para el arranque del torneo Clausura 2027. Esta planificación le permite al cuerpo técnico evaluar alternativas en el ataque sin precipitar los tiempos de recuperación del futbolista.

De esta manera, Almada deberá definir en los próximos meses si mantiene a Dávila dentro de la nómina definitiva para el año entrante. El regreso del atacante representa una variante de jerarquía para la ofensiva americanista, siempre que logre ponerse a punto en lo físico para ganarse un lugar dentro del esquema táctico.

En síntesis

Víctor Dávila quedó fuera del registro oficial para el Apertura 2026 por lesión.

quedó fuera del registro oficial para el por lesión. Víctor Dávila se reincorporó a los entrenamientos del Club América bajo supervisión médica.

se reincorporó a los entrenamientos del bajo supervisión médica. Ícaro da Conceicao tomó una de las plazas de extranjero disponibles en el primer equipo.