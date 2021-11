A hora del choque por los Títulos Munidales, Caleb Plant fue lapidario co nCanelo Álvarez luego de negar que él haya dicho algo para que no haya cara a cara.

En la tarde de hoy, en Las Vegas, se realizó la última conferencia de prensa entre Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant de cara a la unificación de los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring de los Súper Medianos en el MGM Grand. Por otro lado, tras hablar con los periodistas, el estadounidense destruyó al mexicano al negar que él no dijo nada para que no haya cara a cara.

El pasado 21 de septiembre se dio un verdadero escándalo en las inmediaciones luego de que el peleador de Guadalajara y el de Tennessee se hayan golpeado. En aquella gresca, el monarca de la Federación Internacional del Boxeo finalizó con el pómulo izquierdo cortado tras recibir un manotazo cuando intentó golpear al mexicano.

A poco más de un mes de ese suceso, en la tarde hoy se realizó la última conferencia de prensa de cara al choque sucederá en el MGM Gran de Las Vegas. Por otro lado, tras el antecedente, Canelo Álvarez y Caleb Plant no tuvieron el famoso cara a cara, por lo que hubo ambiente tenso tras finalizar el cruce de palabras en las que el estadounidense dijo que en su tierra los boxeadores no juegan.

Por otra parte, tras hablar con la prensa, el nacido en Tennessee mantuvo diálogos con periodistas y comentó que él no dijo para que no haya face to face. “No lo sé, yo no fui. Yo esperaba que hace haya un cara a cara”, expresó el Campeón de la FIB a Érika Montoya, quien informó que el peleador cruzó los dedos si espera que haya un face off en el pesaje.

Cabe recordar que cuando se golpearo, Canelo Álvarez comentó que el estadounidense metió a su madre por lo que esa su reacción fue empujarlo. A su vez, en el día de ayer Caleb Plant comentó cuando haya cara a cara él le dirá “Fuck you, motherfucker”.