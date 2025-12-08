Los Angeles Lakers volvió a la senda del triunfo en la noche del domingo en condición de visitante. La franquicia de California visitó el Xfinity Mobile Arena para enfrentar a Philadelphia 76ers por la Temporada Regular y se llevó una ajustada victoria por 112-108 de la mano de un decisivo LeBron James.

Si bien el base Luka Doncic se lució con un triple-doble en lo que fue su regreso a las canchas luego de su viaje a Eslovenia por el nacimiento de su segunda hija, lo cierto es que todas las miradas se las llevó LeBron con sus 10 puntos consecutivos en el final para inclinar la balanza para el lado morado y púrpura.

Precisamente la cuenta oficial de la NBA (@NBA) publicó un video recopilando los 10 puntos al hilo de James en el último cuarto y dicha publicación explotó en X. En apenas 12 horas ya superó las 2.7 millones de visaluzaciones y tiene 23 mil ‘likes’.

Con este resultado, los Lakers mantienen la segunda posición en la Conferencia Oeste, solo por detrás del último campeón -Oklahoma City Thunder- e igualado con los Denver Nuggets de Nikola Jokic (ambos con un record de 17 victorias y 6 derrotas).

Las estadísticas de LeBron James vs. Philadelphia 76ers

Minutos: 34

Puntos: 29

Tiros libres: 1/2

Tiros de 2 puntos: 8/11

Tiros de 3 puntos: 4/6

Rebotes: 7

Asistencias: 6

Robos: 1

Bloqueos: 1

Pérdidas de balón: 2

Faltas personales: 1