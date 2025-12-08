El Liverpool se encuentra en un momento de crisis, no solo a nivel futbolístico sino también en parte desde lo institucional. Los Reds vienen de empatar 3-3 con el Leeds y el conjunto de la Premier League solo ganó 1 de los últimos 6 partidos (2-0 al West Ham).

Por otro lado, el Liverpool y más precisamente Arne Slot se encuentra en un conflicto con Mohamed Salah, una de las leyendas de la institución. El egipcio fue suplente en los últimos tres partidos de los Reds e incluso en dos de estos juegos no sumó minutos.

Por este motivo, luego del empate con Leeds, Mohamed Salah realizó declaraciones contra Arne Slot: “Estoy muy decepcionado. He hecho mucho por este club. Siento como si el equipo me hubiera dejado tirado debajo del autobús. Tenía una buena relación con el entrenador. De repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en este club“.

La decisión de Liverpool tras las declaraciones

Las palabras del ídolo del Liverpool generaron mucha polémica y, según lo revelado por el periodista David Ornstein, la directiva del equipo de la Premier League tomará la decisión de quitar a Mohamed Salah de la convocatoria para el partido de este martes ante Inter de Milán por la Champions League.

La decisión sería tomada en conjunto por Richard Hughes, Director Deportivo, y los dueños del Liverpool. Esta determinación es para dar un mensaje de apoyo hacia Arne Slot luego de las declaraciones de Mohamed Salah que agudizaron la crisis del club.

Más allá de la decisión de excluirlo de la convocatoria, David Ornstein detalla que el Liverpool no ve esta determinación como un castigo al egipcio y que tampoco piensan en venderlo. Recordemos que Mohamed Salah renovó su contrato el verano pasado hasta junio de 2027.

“Pensaba renovar aquí y terminar mi carrera aquí, pero esto no es lo que tenía previsto. No me arrepiento en absoluto de haber fichado por este club”, agregó Mohamed Salah en sus declaraciones del sábado pasado. Con o sin el egipcio, el Liverpool necesita conseguir un buen resultado ante Inter para alivianar un poco la situación.

