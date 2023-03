El boxeo es un deporte que requiere de mucha preparación física y mental para los boxeadores. Uno de los aspectos más importantes en este deporte es el peso de los pugilistas, ya que debe haber una equidad en las categorías de peso. Es por eso que se ha implementado una cláusula de rehidratación en el boxeo. En este artículo, te explicaremos en qué consiste esta cláusula y cuál es su importancia.

¿Qué es la cláusula de rehidratación en el boxeo?

La cláusula de rehidratación en el boxeo es una norma que se implementa en algunos combates, especialmente en los de campeonato, que consiste en limitar el aumento de peso que los boxeadores pueden tener después del pesaje oficial.

Por lo general, los boxeadores tienen que pesarse el día anterior a la pelea para determinar si cumplen con la categoría de peso. Si un boxeador no cumple con el peso estipulado, se le puede penalizar económicamente y, en algunos casos, se le puede prohibir participar en el combate. Sin embargo, la cláusula de rehidratación permite que los boxeadores aumenten su peso después del pesaje oficial.

La cláusula de rehidratación funciona de la siguiente manera: después del pesaje oficial, los boxeadores tienen un tiempo límite para rehidratarse, es decir, para recuperar el peso que perdieron durante el proceso de deshidratación. Este tiempo límite varía según las reglas de cada organización, pero por lo general es de 24 horas. Durante este tiempo, los boxeadores pueden recuperar el peso que perdieron, pero solo hasta cierto límite establecido por la organización.

¿Por qué es importante la cláusula de rehidratación en el boxeo?

La cláusula de rehidratación es importante en el boxeo porque ayuda a prevenir situaciones peligrosas en el ring. Si un boxeador pierde demasiado peso antes de una pelea, su cuerpo puede sufrir deshidratación y otros problemas de salud, como fatiga, debilidad, mareo y desmayo. Además, si un boxeador no se rehidrata adecuadamente después del pesaje oficial, puede sufrir lesiones graves en el ring, ya que su cuerpo no estará en las mejores condiciones físicas.

La cláusula de rehidratación también ayuda a mantener la equidad en las categorías de peso. Si un boxeador no se rehidrata adecuadamente después del pesaje oficial, podría estar en desventaja frente a su oponente, lo que podría afectar negativamente el resultado de la pelea.

¿Cómo afecta la cláusula de rehidratación a los boxeadores?

La cláusula de rehidratación puede afectar a los boxeadores de diferentes maneras. Algunos boxeadores se someten a procesos de deshidratación extrema para poder cumplir con el peso estipulado para la categoría. Estos boxeadores pueden tener problemas para rehidratarse adecuadamente después del pesaje oficial, lo que puede afectar su rendimiento.

¿Es justo o es una ventaja la cláusula de rehidratación?

Como se explicó, el seguimiento que se hace en el pesaje para este tipo de deportes es importante para que no se ponga en riesgo la salud de los peleadores. A su vez, las cláusulas de rehidratación buscan que no haya una ventaja para que el peleador no suba más pesado y con más poder.

Esta condición que aparece en la mayoría de los contratos de mega combates puede ser una ventaja para el campeón de turno. En especial en peleas en la que el retador baja de su categoría natural a una más chica y, para que no se sienta cómodo en el peso, le marcan un kilaje límite para el momento de la pelea. Esto lo sufrió Canelo Álvarez, quien en la actualidad lo implementa, cuando bajó de superwelter a welter para enfrentar a Floyd Mayweather. El tapatío confesó que se sintió débil en el choque que llevó adelante en 2013.