La caída de Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol por el Título Mundial Medio Pesado de la AMB dejó en evidencia que en las 175 libras puede dar mucha ventaja. Por otro lado, en el día de hoy, el Zurdo Ramírez, rival mandatario de la Asociación Mundial del Boxeo, desafío al tapatío al decir que si sube a enfrentarlo no le gana por puntos en las tarjetas, sino que por la vía rápida. ¡Durísimo!

Lo sucedido el pasado siete de mayo fue muy evidente. El ruso, con un boxeo básico, pudo dominar como quiso al nacido en Guadalajara desde la larga distancia. A su vez, mostró con claridad que deberá cambiar su estrategia en mayo de 2023 ya que no podrá sacarlo por la vía rápida al monarca de las 175 libras, sino que en las tarjetas.

Por otra parte, en el día de hoy Gilberto Ramírez habló del tapatío y marcó que no le da el físico para estar en los medios pesados. “La estatura no le da para esa división. Canelo es un peleador muy bueno, pero me encantaría a mí que se quedara en las 168”, comentó el Zurdo Ramírez en diálogos con Izquierdazo.

A su vez, en la misma charla comentó cuál sería el desenlace de la pelea si es que se llegan a enfrentar en las 175 libras. “Si en algún momento quiere subir a pelear conmigo sería totalmente diferente que con Bivol. Yo podría noquear a Canelo”, agregó el nacido en Sinaloa sobre el Campeón del mundo de las 168 libras.

Por último, el Zurdo Ramírez dio su opinión si es que el mexicano decide subir a medio pesado nuevamente para la revancha con el ruso. “Sería algo muy malo para Canelo perder dos veces seguidas contra Dmitry Bivol. Entonces no tiene coherencia para mí (la revancha)”, finalizó Gilberto Ramírez sobre la actualidad de Canelo Álvarez.