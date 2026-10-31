Esta sería la millonaria cifra de Canelo Álvarez después de haber. ganado en la pelea contra Christian Mbilli.

La pelea entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el franco-camerunés Christian Mbilli terminó con la victoria del primero por tarjetas al conocerse los resultados de 112-112, 116-111, 117-110 por parte de los jueces. Con decisión unánime hubo sorpresa por parte del europeo, que impactó por su buen rendimiento.

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Con este enfrentamiento, el luchador tapatío ya tenía asegurados 47 millones de dólares sólo por haber subido al ring. Pero con el acuerdo y la victoria del mexicano llegó hasta 100 millones de dólares, ya que es una bolsa total estimada que tienen tras su convenio con Turki Al-Alshikh en Arabia Saudita después de una serie de peleas.

Ahora, la ganancia total del boxeador asciende a 830 millones de dólares según el sitio especializado Sportico, quien publicó un ranking de los deportistas más ricos de la historia, donde el mexicano ocupa ahora el puesto 22. Este listado se arma en base a Forbes y Sports Illustrated.

Con base al nuevo premio, mas actualizar su ganancia por inflación, la fortuna asciende a 830 millones, ocupando el puesto 22 compartiendo posición con el golfista norirlandés Rory Mcllroy. Además, es el segundo boxeador con mayores ingresos superando a Manny Pacquiao y George Foreman, sólo superado por Floyd Mayweather Jr.

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Atletas con mayor fortuna

1 – Michael Jordan (Estados Unidos – Básquet) – $4.5B

2 – Tiger Woods (Estados Unidos – Golf) – $2.88B

3 – Cristiano Ronaldo (Portugal – Futbol) – $2.52B

4 – LeBron James (Estados Unidos – Básquet) – $2.03B

5 – Lionel Messi (Argentina – Futbol) – $1.99B

6 – Arnold Palmer (Estados Unidos – Golf) – $1.85B

7 – Jack Nicklaus (Estados Unidos – Golf) – $1.83B

8 – David Beckham (Inglaterra – Futbol) – $1.68B

9 – Roger Federer (Suiza – Tenis) – $1.67B

10 – Floyd Mayweather (Estados Unidos – Boxeo) – $1.57B

En síntesis