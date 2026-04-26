¿A qué hora empiezan las peleas de Supernova Strikers Génesis y cómo ver EN VIVO?

Está todo listo para que este domingo 26 de abril se desarrolle el tan esperado evento de Supernova Strikers Génesis en la Arena Ciudad de México. A continuación, te contamos los detalles más importantes de la velada para que no te pierdas de absolutamente nada.

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Ya que el espectáculo capta la atención del mundo y, en especial, de los países de habla hispana, el horario elegido para el comienzo del show está pensando para ser lo más global posible. La intención es romper cualquier tipo de récord de espectadores en la plataforma de streaming que adquirió los derechos del evento.

Horario para las peleas de Supernova Génesis

En ese sentido, aunque el inicio del evento está pautado para las 16:00hs del Centro de México, lo cierto es que esto es a modo previa, ya que se espera que las peleas comiencen unas horas después, cerca de las 19:00hs de CDMX, 22:00hs en Buenos Aires y 20:00hs de Bogotá.

Dónde ver EN VIVO Supernova Génesis

La peleas de Supernova podrán ser vistas, de manera exclusiva, mediante Netflix desde cualquier parte del mundo. Por otro lado, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial y una transmisión MINUTO a MINUTO y EN VIVO para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que suceda.

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En síntesis