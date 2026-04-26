¿Qué artistas cantan en la velada de Supernova Strikers Génesis?

Este domingo 26 de abril es el gran día. Supernova Strikers Orígenes se llevará a cabo como una de las grandes velada de boxeo amateur entre celebridades de habla hispana, por lo que la atención de los fanáticos estará puesta en lo que hagan sus creadores de contenido favoritos sobre el cuadrilátero con peleas apasionantes.

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Supernova Strikers Génesis se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México, un recinto multiusos con capacidad para 20.000 personas. Se espera un lleno total para presenciar seis atractivos combates y un espectáculo entre celebridades que está garantizado.

Sin embargo, las peleas no serán la única fuente de entretenimiento para los espectadores (que se repartirán entre los presentes en la arena y los usuarios de Netflix). Y es que el evento también contará con shows musicales de artistas de renombre entre combate y combate. A continuación, conoce quiénes fueron los elegidos para darle color a la velada.

Los artistas que cantarán en la velada de Supernova Génesis

Carín León

Ozuna

Óscar Maydón

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Todas las peleas de Supernova Génesis

Lonche vs. Willito

El Abraham vs. Nando

Mario Bautista vs. Aaron Mercury

Milica vs. TBA

Karely Ruiz vs. Kim Shantal

Alana Flores vs. Flor Vigna

En síntesis