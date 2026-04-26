De Alana a Karely Ruiz: ¿Cuánto dinero ganaron los boxeadores de Supernova Génesis 2026?

Este domingo 26 de abril, el mundo del deporte fue testigo de uno de los eventos más esperados del año. Supernova Strikers Génesis se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México, donde algunos de las celebridades más importantes de la actualidad se midieron en impresionantes combates que les permitieron recibir ganancias millonarias.

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La fortuna que repartió Supernova Génesis 2026

Aunque se trata de un evento que se caracteriza por no entregar los datos del dinero que le paga a sus protagonistas, lo cierto es que la información se difundió en las últimas horas. Desde los 5.000 hasta los 20.000 dólares, la organización decidió remunerar a los luchadores según el tipo de importancia que tienen en el mundo del streaming.

En ese sentido, para protagonistas de menor tenor la paga recibida fue la mínima, mientras que para aquellos más reconocidos y destacados existió una bolsa más generosa. Aunque el estadio estuvo repleto y millones de personas sintonizaron el evento a través de sus pantallas, lo cierto es que esto no fue una variante capaz de ampliar los ingresos de los pugilistas.

El análisis está basado en el tipo de importancia que tuvieron en el evento y el reconocimiento que obtienen en sus redes sociales, fundamental para comprender el nivel de influencia que poseen sobre sus seguidores. Además, a eso hay que sumarle que se puede inflar más con los ingresos que tienen por marcas cada protagonista.

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En síntesis