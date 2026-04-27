La reacción de Funes Mori tras la salida del Tato Noriega

Para la mayoría de los Rayados, si hablamos de una de las leyendas actuales del conjunto, no dudarán en mencionar a Rogelio Funes Mori, que aunque en su momento fue muy criticado y su salida no se dio de la manera en la que se esperaba, ahora se pudo demostrar que las cosas dentro de la directiva no estaban tan bien.

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Y es que el día de ayer se informó de manera oficial que Antonio Noriega quedaría fuera de la directiva de Monterrey, esto después de que el domingo perdieran su último partido del torneo, del cual ya habían quedado fuera de la Liguilla y lo hicieron ante el sotanero de la Liga MX, exhibiendo así el trabajo de toda la plantilla.

¿Contentos con la salida del Tato Noriega?

De esta manera en el comunicado que se vio en la cuenta de Instagram apareció el “Mellizo” para poner tres emojis que demostraban la felicidad del jugador. Esto llamó la atención de la afición, ya que no se esperaban que el delantero méxico-argentino se fuera a reportar de esa manera ante la salida del “Tato”, lo cual podría considerar como bueno para el equipo.

Referentes del ayer de Rayados se pronunciaron sobre las salidas de Rogelio Funes Mori y Héctor Lara.



Aparecieron Neri Cardozo, Rogelio Funes Mori y Celso Ortiz. pic.twitter.com/dIG5TpVje4 — Gilberto Galván Quirino (@quirino_galvan) April 27, 2026

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Sin embargo, no habría sido el único que se pronunció y es que es de resaltar que antiguos elementos de club estuvieron de acuerdo con que Noriega no se mantenga en el equipo, Héctor Lara, Neri Cardozo y Celso Ortiz, fueron algunos de los que se mostraron después de esta decisión que se tomó en la plantilla de Rayados.

En síntesis