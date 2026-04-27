Quedaron fuera de la convocatoria de México

Este lunes estaba planeado que se diera a conocer la lista oficial de los convocados de la Liga MX que estarían concentrados los próximos 45 días, aunque aún con posibilidades de salir. Sin embargo, la mayoría ya tendría su lugar asegurado, el problema fue que al final no revelaron nada y tendremos que esperar hasta el martes.

Publicidad

¿Por qué no salió la lista?

El tema aquí, de acuerdo con David Medrano de Azteca Deportes, es que Javier Aguirre tenía dudas sobre algunos jugadores que llamaría a la Selección Mexicana, por lo que en diversos medios comenzaron a filtrarse algunos de los futbolistas que se perderían esta convocatoria y posiblemente el Mundial 2026 con el Tricolor.

Quedan fuera del Tricolor

El que llamó la atención fue Carlos Rodríguez, ya que la posible incorporación de Álvaro Fidalgo al equipo habría hecho que ese lugar fuera prioritario para el jugador del Real Betis. Según Adrián Esparza Oteo de TUDN confirmó que el futbolista de Cruz Azul, pese a estar presente en las demás convocatorias, ahora no lo contemplaría.

Otro par de elementos que habían sido considerados y que no estarán dentro lo que anunciaría mañana el cuadro mexicano, es Everardo López y Jesús Angulo, tanto el jugador de Toluca como el de Tigres habían sido llamados por el “Vasco”, pero de último momento se reveló que Eduardo Águila del Atlético de San Luis ocuparía ese lugar.

Publicidad

Uno de Europa fuera

Hasta el momento, son los únicos tres de la Liga MX que se quedarían fuera de la lista, pero corre el rumor de que con el posible llamado de Guillermo Martínez, en la convocatoria final, Aguirre podría dejar fuera a Santiago Giménez, quien sigue sin jugar con el AC Milan pese a superar su lesión y no ha tenido cómo evaluarlo como a “Memote” con Pumas.

En síntesis