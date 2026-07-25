¿A qué hora pelean Lit Killah vs. Kidd Keo en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

El duelo de cantantes es uno de los más destacados del día boxístico.

Terminó la cuenta atrás y el momento de gozar con La Velada del Año 6 ya está aquí. Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla congrega a algunos de los rostros más famosos del momento. Uno de los atractivos principales será el cruce de Lit Killah ante Kidd Keo, y a continuación repasamos los pormenores del evento.

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El horario esperado para la pelea de Lit Killah vs. Kidd Keo

Este enfrentamiento de titanes se ubica dentro de la atractiva cartelera de 10 combates planificados. Siguiendo el itinerario, se prevé que salgan al ring a las 15:00 hs del Centro de México, 23:00 hs en Madrid y 18:00 hs de Buenos Aires.

Hay que recordar que la hora exacta dependerá de cómo transcurra la jornada previa, debido a que el show no se limita al boxeo, sino que también intercala espectáculos musicales con los mayores exponentes actuales para equilibrar la tensión del público.

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¿Dónde ver el evento en vivo?

Las instancias más vibrantes de la jornada se verán en exclusiva por el canal oficial de Twitch de Ibai Llanos. Asimismo, en las plataformas de Bolavip tendrás a tu alcance una cobertura minuciosa y el relato MINUTO a MINUTO para estar al tanto de todo.

En síntesis