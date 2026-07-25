Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Boxeo

¿A qué hora pelean Marta Díaz vs. Tatiana Kaer en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

El duelo de celebridades es uno de los más esperados del evento en Sevilla.

Marta Díaz y Tatiana Kaer esperan deslumbrar al mundo con su combate.
© INSTAGRAMMarta Díaz y Tatiana Kaer esperan deslumbrar al mundo con su combate.

Llegó el día señalado y ya se puede vivir al máximo La Velada del Año 6. Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla se viste de gala para recibir a las celebridades más populares del entorno digital. En este turno, los focos se encenderán para el cruce de Marta Díaz ante Tatiana Kaer, y aquí repasamos la información esencial del combate.

El horario esperado para la pelea de Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Este choque se integra en la atractiva lista de 10 peleas oficiales que dan forma al evento. El horario estimado para que ambas suban al ring se fijó en torno a las 13:30 hs del Centro de México, 21:30 hs en Madrid y 16:30 hs de Buenos Aires.

+ Seguinos en

Claramente, el inicio real irá de la mano con los tiempos de la producción, dado que la jornada no solo vive de los puños, sino también de shows musicales intermedios a cargo de referentes internacionales que ayudan a relajar las pulsaciones del público.

¿Dónde ver el evento en vivo?

La transmisión oficial del espectáculo correrá por cuenta exclusiva del canal de Twitch de Ibai Llanos. Por supuesto, en Bolavip realizaremos un minuto a minuto exhaustivo y una cobertura en tiempo real con todas las alternativas de este día tan especial.

Ver también

IlloJuan vs. TheGrefg: cartelera completa, orden de peleas, horarios de La Velada del Año 6 de Ibai Llanos y cómo ver EN VIVO

En síntesis

  • Marta Díaz peleará contra Tatiana Kaer este sábado 25 de julio en Sevilla.
  • El combate de boxeo amateur se disputará en el Estadio La Cartuja.
  • El evento de Ibai Llanos se transmitirá en vivo por Twitch.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones