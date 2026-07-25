¿A qué hora pelean Marta Díaz vs. Tatiana Kaer en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

El duelo de celebridades es uno de los más esperados del evento en Sevilla.

Llegó el día señalado y ya se puede vivir al máximo La Velada del Año 6. Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla se viste de gala para recibir a las celebridades más populares del entorno digital. En este turno, los focos se encenderán para el cruce de Marta Díaz ante Tatiana Kaer, y aquí repasamos la información esencial del combate.

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El horario esperado para la pelea de Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Este choque se integra en la atractiva lista de 10 peleas oficiales que dan forma al evento. El horario estimado para que ambas suban al ring se fijó en torno a las 13:30 hs del Centro de México, 21:30 hs en Madrid y 16:30 hs de Buenos Aires.

Claramente, el inicio real irá de la mano con los tiempos de la producción, dado que la jornada no solo vive de los puños, sino también de shows musicales intermedios a cargo de referentes internacionales que ayudan a relajar las pulsaciones del público.

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¿Dónde ver el evento en vivo?

La transmisión oficial del espectáculo correrá por cuenta exclusiva del canal de Twitch de Ibai Llanos. Por supuesto, en Bolavip realizaremos un minuto a minuto exhaustivo y una cobertura en tiempo real con todas las alternativas de este día tan especial.

En síntesis