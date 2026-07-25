¿A qué hora pelean Samy Rivers vs. RoRo en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

Entérate la información más precisa sobre el duelo que protagonizará la segunda representante mexicana del día.

La espera terminó y por fin podemos disfrutar de La Velada del Año 6. Este sábado 25 de julio, en las instalaciones del Estadio La Cartuja de Sevilla se dan cita varias de las estrellas más populares de la escena contemporánea. La jornada regalará el cruce entre Samy Rivers y RoRo, y aquí te presentamos toda la información relevante.

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El horario esperado para la pelea de Samy Rivers vs. RoRo

El duelo entre Samy Rivers y RoRo está marcado como uno de los 10 combates estipulados para esta velada. La hora estimada de inicio para este enfrentamiento será a las 15:30 hs del Centro de México, 23:30 hs en Madrid y 18:30 hs de Buenos Aires.

Por supuesto, el inicio efectivo estará sujeto al desarrollo de los bloques anteriores, ya que la propuesta combina el deporte de los puños con shows de música en directo, ideales para bajar los nervios del ambiente con grandes figuras artísticas.

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¿Dónde ver el evento en vivo?

Toda la transmisión en directo podrá verse de forma exclusiva en el canal de Twitch de Ibai Llanos. Adicionalmente, aquí en Bolavip te brindaremos una cobertura minuto a minuto con una señal en vivo para que no te pierdas ningún detalle de este gran acontecimiento.

En síntesis