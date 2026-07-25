¿A qué hora pelean ViruZz vs. Gero Arias en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

Esta contienda se llevará a cabo sin casco, por lo que nadie se quiere perder el show entre el español y el argentino.

La expectativa llegó a su fin y es hora de disfrutar la adrenalina de La Velada del Año 6. Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla abre sus puertas a varios de los nombres más potentes del internet. El plato fuerte del momento será el choque entre ViruZz y Gero Arias, y debajo te aportamos todos los datos que debes agendar.

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El horario esperado para la pelea de ViruZz vs. Gero Arias

El cara a cara entre ViruZz y Gero Arias es uno de los 10 combates programados para amenizar la cartelera. La estimación marca que la campana inicial sonará, tentativamente, a las 14:00 hs del Centro de México, 22:00 hs en Madrid y 17:00 hs de Buenos Aires.

Vale destacar que el horario definitivo fluctuará según el ritmo del evento, ya que el festival entrelaza las peleas de boxeo con intermedios musicales a cargo de los artistas más escuchados del momento, ideales para matizar la intensidad del show.

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¿Dónde ver el evento en vivo?

El minuto a minuto de esta cita imperdible podrá seguirse en exclusiva por el canal de Twitch de Ibai Llanos. A su vez, cuentas con Bolavip para seguir una cobertura al detalle mediante nuestra transmisión EN VIVO con lo mejor de esta fecha histórica.

En síntesis