¿A qué hora pelean YoSoyPlex vs. Fernanfloo en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

El combate co-estelar será protagonizado por el español y el salvadoreño. Conoco a qué hora comienza la pelea.

Llegó el día: este sábado 25 de julio se llevará a cabo La Velada del Año VI (6), evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos. En el mismo, influencers, artistas y creadores de contenido salen de su zona de confort para subirse al cuadrilátero. Ahora bien, uno de los combates más importantes será protagonizado por dos figuras que ya participaron en ediciones anteriores: Plex y Fernanfloo.

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En el caso de YoSoyPlex fue parte del evento en 2024 (Santiago Bernabéu) y venció a El Mariana en el Main Event. Fernanfloo, por su parte, superó al youtuber español Luzu en 2023. Ahora, ambos se ven las caras y, salvo un empate (resultado poco probable), uno de los dos perderá su invicto. A continuación, conoce a qué hora será su pelea por país.

Plex y Fernanfloo ya ganaron en La Velada del Año (Foto: captura de transmisión)

¿A qué hora es la pelea entre Plex y Fernanfloo en La Velada del Año 6?

México : 16:15 hs

: 16:15 hs Costa Rica, El Salvador : 16:15 hs

: 16:15 hs Panamá, Colombia, Perú, Ecuador : 17:15 hs

: 17:15 hs Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana : 18:15 hs

: 18:15 hs Argentina : 19:15 hs

: 19:15 hs Uruguay, Paraguay : 19:15 hs

: 19:15 hs España: 00:15 (madrugada del domingo)

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Cabe mencionar que este es un horario aproximado, ya que habrá shows musicales entre combates y puede haber demoras.

El orden de las peleas de La Velada del Año VI