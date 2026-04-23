A un año y medio de la pelea, Edgar Berlanga describió a Canelo Álvarez en 5 palabras

A finales de 2024, el mundo del boxeo se paralizó. El deporte reavivó la histórica rivalidad entre México y Puerto Rico con el duelo que protagonizaron Canelo Álvarez y Edgar Berlanga, aunque la realidad es que la victoria para el tapatío fue cómoda y justificada de principio a fin. Hoy, a un año y medio de aquel duelo, el boricua recuerda con grandes elogios la contienda ante Saúl.

Publicidad

Lo que afirmó Berlanga, en seis palabras, es que Canelo es el boxeador más inteligente con el que se enfrentó alguna vez. Para Edgar, Álvarez presentó una fuerza que jamás sintió y por eso se rindió a él con múltiples comentarios positivos, mostrando un importante agradecimiento por haber compartido el cuadrilátero con una figura de su calibre.

Los elogios de Edgar Berlanga a Canelo Álvarez

“Canelo Álvarez fue el más fuerte de todos. Canelo me hizo pensar mucho, mucho más. Honestamente, es un veterano, ha estado ahí con muchos estilos diferentes. Ha estado ahí con las leyendas, así que cuando estuve con Canelo, fue definitivamente divertido, pero fue un juego mental con él. Es el peleador más inteligente que he peleado“, le comentó Berlanga a The Ring.

Edgar Berlanga reconoció la grandeza de Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Berlanga tuvo su última presentación en julio del año pasado. En dicha fecha, Edgar fue noqueado de manera contundente por Hamzah Sheeraz, la nueva estrella británica que busca consolidarse como una figura importante de las 168 libras. Luego de esa derrota, el récord del puertorriqueño quedó con un saldo de 23 victorias y dos derrotas.

En relación al tapatío, el propio Saúl confirmó su futuro. El 12 de septiembre es el día elegido para tener un regreso triunfal luego de su última presentación en el mismo mes del año pasado. Aunque todo parece indicar que su oponente será el francés Christian Mbilli, lo cierto es que aún no se han revelado mayores precisiones sobre este aspecto.

En síntesis

Canelo Álvarez derrotó a Edgar Berlanga en un duelo entre México y Puerto Rico en 2024.

derrotó a Edgar Berlanga en un duelo entre México y Puerto Rico en 2024. Edgar Berlanga suma 23 victorias y dos derrotas tras ser noqueado por Hamzah Sheeraz.

suma 23 victorias y dos derrotas tras ser noqueado por Hamzah Sheeraz. Saúl Álvarez confirmó su regreso al cuadrilátero para el próximo 12 de septiembre.