Los 'Universitarios' se quedarán sin entrenador y se supo cómo tuvo lugar la decisión. Todos los detalles.

Pumas UNAM acaba de sufrir un golpe en la mandíbula con una confirmación de última hora que nadie imaginaba hace un par de semanas. Efraín Juárez dejará de ser el DT del primer equipo, poniendo fin a un ciclo que parecía tener futuro. Tras no haber podido ganar el última Clausura, se corta anticipadamente una etapa con proyección auguriosa.

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El entrenador mexicano se marcha como subcampeón de la Liga MX, con el dolor todavía vivo de aquella final perdida ante Cruz Azul. Tras haber sido superlíder y luego de una Liguilla espectacular, no pudo coronar y se irá con las manos vacías. Aunque muchos pensaban que ahora se quedaría por la revancha, las cosas no serán de ese modo.

En este contexto, la afición de Pumas UNAM se pregunta con todo derecho qué fue lo que sucedió para que el desenlace de la relación con Efraín Juárez sea este y no otro. Así, TUDN confirmó el motivo real detrás de la salida del estratega, que había mencionado en su momento el deseo de continuar en busca del título que el club tanto necesitaba.

Tras el adiós de Jardine, también se va Juárez [Foto: Getty]

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Según reveló la cadena televisiva, no hubo acuerdo en el aspecto deportivo con la directiva de los ‘Felinos’. De la boca para afuera, los altos mandos respaldaban el proyecto de Efraín Juárez; pero puertas adentro, no demostraron la misma confianza. Por eso, el técnico da un paso al costado y no extiende su ciclo al frente de la institución.

El punto donde no coincidieron el entrenador y los autoridades es sencillo: Efraín quería refuerzos de jerarquía y el club no estaba dispuesto a dárselos. El DT consideraba que para poder dar ese salto a campeón, el equipo necesitaba alguna que otra figura más, sobre todo pensando en el recambio. No obstante, la dirigencia de Pumas UNAM tenía otros planes.

Bajo estas circunstancias, ambas partes deberán ponerse a negociar el precio de la rescisión del contrato. Juárez tenía vínculo vigente con Pumas hasta diciembre de este año, por otros seis meses. De esa manera, deberán acordar si cobra todo el contrato, si lo hace solo hasta el último día trabajado, o un punto medio. Un final triste para un capítulo que asemejaba esperanzador.