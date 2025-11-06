Es tendencia:
Anunciaron la fecha en la que Terence Crawford volverá al boxeo tras vencer a Canelo Álvarez

Bud no quiere dejar pasar más tiempo antes de tener un regreso triunfal a los cuadriláteros.

Por Lucas Lescano

Terence Crawford comienza a alistar su regreso al boxeo.
Terence Crawford comienza a alistar su regreso al boxeo.

Toda la atención del mundo del boxeo se ha trasladado hacia Terence Crawford. Luego de la enorme victoria que consiguió ante Canelo Álvarez, el nuevo campeón indiscutido del peso supermediano está analizando el mercado para elegir la mejor opción de cara al futuro. En ese sentido, en las últimas horas se reveló cuándo podría volver a ver acción Bud sobre los cuadriláteros.

Crawford eligió fecha para volver al boxeo

Según indican los reportes, la intención primordial de Crawford sería regresar a la actividad en marzo del próximo año. El periodista especializado en boxeo, Chris Mannix confirmó que Bud está analizando las distintas opciones que tiene sobre la mesa para terminar de confirmar su futuro en el 2026.

“Según fuentes, Terence Crawford no está entre los candidatos para enfrentar a Jake Paul. Crawford tiene la mira puesta en su propio evento en marzo”, expresó Mannix a través de su cuenta de X.

Terence Crawford recibió un nuevo desafío por parte de otro campeón.

Terence Crawford está listo para extender su legado y no retirarse. (GETTY IMAGES)

Lo que afirmó Mannix es que, tras una serie de rumores, no existe ninguna posibilidad de que Crawford esté considerando reemplazar a Gervonta Davis en la pelea que se canceló ante Jake Paul. Bud desea mantenerse en su camino, sin desviarse pese a las motivaciones económicas que pueden llegar a existir.

Para Crawford existe la oportunidad de buscar extender su reinado en las 168 libras, pero lo que más fuerza está tomando es que descienda a los medianos para intentar conquistar una nueva división. El rival que aparece en el camino es Janibek Alimkhanuly, quien mostró predisposición de medirse con Bud.

En síntesis

  • Terence Crawford ganó el título de campeón indiscutido del peso supermediano tras vencer a Canelo Álvarez.
  • La intención de Crawford es regresar a la actividad boxística en marzo del próximo año.
  • El periodista Chris Mannix confirmó que “Bud” no considera enfrentar a Jake Paul.
