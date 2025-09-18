Luego de que Terence Crawford derrote a Canelo Álvarez, el jeque árabe que funciona como el principal promotor de estas peleas espectaculares, Turki Al-Alshikh, expresó en redes sociales su deseo de enfrentar a Bud con David Benavidez en las 168 libras. El Monstruo ya es campeón en 175 y, con un compromiso pautado en los semipesados, se confirmó cuáles son las intenciones de su esquina pensando en el futuro.

José Benavidez no descartó la pelea de David con Terence Crawford

El que se expresó al respecto fue el propio padre de David, José, quien además es el entrenador de su hijo. De manera contundente, Benavidez Sr. expresó que están enfocados en la próxima presentación que tendrán el 22 de noviembre ante Anthony Yarde en Arabia Saudita. Sin embargo, la conclusión final fue muy clara: no hay problemas en cumplir con la balanza en las 168 libras.

“Nosotros estamos enfocados en esta pelea, primeramente Dios que todo salga bien, que no haya cortadas ni lesiones, y al final del día nosotros queremos darle a la gente lo que quieran ver. Y si ellos quieren ver una pelea contra Terence Crawford, vamos primero a atender este compromiso que tenemos el 22 lucir espectacular y de ahí veremos”, comentó Benavidez en Izquierdazo.

Terence Crawford podría enfrentar a David Benavidez en los supermedianos. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, expresó: “En estos momentos estamos bien enfocados en la pelea, pero David nunca tuvo problemas para dar las 168. En primer lugar en estos momentos creo que a BoMac le preguntaron si quería la pelea con Benavidez y dijo que no, para nada”..

“Entonces yo quisiera mejor ver cómo se mira en esta pelea y ya de ahí ver lo que diga Turki. Estamos muy contentos con PBC, con Turki por la oportunidad, pero yo creo que todo es posible. Como te digo, es una pelea buenísima, es una pelea donde David estaría muy grande para Crawford y creo yo que serían muy diferentes las cosas”, concluyó.

